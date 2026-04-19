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¡Insólito ‘blooper’ de Donnarumma! Arsenal le empató al City con un gol de no creer

Donnarumma protagonizó un nuevo ‘blooper’ que seguramente peleará con uno de los más insólitos del año.

Donnarumma
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 19 de 2026
11:05 a. m.
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En un duelo de alta tensión por la fecha 33 de la Premier League, el enfrentamiento entre Manchester City y Arsenal dejó una de las imágenes más llamativas de la temporada. El arquero italiano Gianluigi Donnarumma fue protagonista de una acción que rápidamente se convirtió en uno de los errores más comentados del año, en un partido clave para la lucha por el título.

El compromiso comenzó con intensidad y rápidamente tuvo emociones. El conjunto local logró abrir el marcador sobre el minuto 16, desatando la euforia en el Etihad Stadium y dando la impresión de que tomaba el control del partido. Sin embargo, lo que parecía un inicio sólido se transformó en sorpresa apenas instantes después.

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Un error que cambió el rumbo del partido

Apenas un minuto y medio después del gol del City, se produjo una jugada insólita. Donnarumma recibió el balón en sus pies, aparentemente sin mayor presión, pero dudó más de lo habitual al momento de despejar. Esa mínima vacilación fue aprovechada por el alemán Kai Havertz, quien no dejó de presionar.

Cuando finalmente el guardameta intentó rechazar el balón, el remate impactó directamente en la pierna de Havertz, cambiando su trayectoria y enviándolo al fondo de la red. La acción tomó por sorpresa a todos en el estadio, desde los jugadores hasta los aficionados, al tratarse de una jugada poco común incluso en el fútbol profesional.

El empate inmediato del Arsenal no solo alteró el marcador, sino también el desarrollo emocional del partido, generando un golpe anímico para el equipo local en un momento clave.

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Reacción en el banquillo y sorpresa general

La incredulidad se apoderó del estadio y también del banquillo del Manchester City. El técnico Pep Guardiola no ocultó su asombro ante lo ocurrido y fue captado llevándose las manos a la cabeza, reflejando la magnitud del error en un compromiso de tanta importancia.

Este tipo de acciones, aunque poco frecuentes, suelen marcar partidos decisivos, especialmente en instancias donde cada punto es determinante en la carrera por el campeonato. Tanto Manchester City como Arsenal llegan a esta fase del torneo con aspiraciones firmes de levantar el trofeo, lo que aumenta el impacto de cualquier detalle dentro del campo.

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La jugada protagonizada por Donnarumma quedará como una de las más recordadas de la temporada, no solo por lo inusual, sino por el contexto en el que ocurrió: un duelo directo entre dos contendientes al título de la Premier League.

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