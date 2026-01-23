Internacional de Bogotá gana su primer partido y le mete presión a Deportivo Cali en el descenso

Internacional de Bogotá, equipo que llegó al fútbol colombiano tras comprar la ficha de La Equidad, tiene una complicada tarea y es escapar de los puestos de descenso, tras los complicados años que tuvo el cuadro 'asegurador'.

El equipo, además de cambiar su identidad, cambió por completo su nómina, integrando nombres de experiencia como Wuílker Faríñez, Larry Vásquez, Facundo Boné, entre otros, por lo que se espera que tengan una buena campaña que los aleje de zona roja.

El primer triunfo de Internacional de Bogotá

Tras debutar con una complicada derrota por 3-0 ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, el equipo tuvo su segunda salida enfrentando a Cúcuta Deportivo en el estadio de Techo, donde lograron sumar sus primeros tres puntos.

Lograron imponerse con un marcador de 2-1 con goles de Dereck Moncada y Facundo Boné, remontando un marcador luego de que el cuadro 'Motilón' se pusiera en ventaja por medio de Luifer Hernández al minuto 19 de partido.

Así quedó la tabla del descenso tras el triunfo de Internacional de Bogotá

Aunque no hubo movimientos en la tabla del promedio, este triunfo de los bogotanos sí le mete presión al Deportivo Cali, que es de los clubes más comprometidos y que está muy cerca de quedar en puestos de descenso.

Cúcuta sigue en la casilla 20, al no tener ningún punto en dos partidos jugados. Boyacá Chicó está en el puesto 19 con un promedio de 0,8734 muy difícil de remontar y luego está Internacional de Bogotá con 1,0250, producto de 82 puntos en 80 juegos.

Deportivo Cali tiene 83 puntos, con 79 partidos. Es decir que, si el equipo llega a perder ante Independiente Medellín en casa este sábado, solo tendrá un punto de diferencia con Internacional. La situación es muy comprometida.