Millonarios confirmó su primera baja ante Once Caldas: el azul pierde a uno de sus atacantes

Millonarios se juega 3 finales para entrar a los cuadrangulares. El 'embajador' confirmó una baja por lesión.

Baja Millonarios ante Once Caldas
Foto: Millonarios

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
08:46 p. m.
Millonarios se juega 3 finales en la Liga BetPlay 2025-II, y la primera gran prueba será ante Once Caldas en El Campín. El conjunto dirigido por Hernán Torres enfrenta un cierre de torneo lleno de presión, donde cada punto cuenta para mantenerse con vida en la lucha por los cuadrangulares.

Sin embargo, el panorama no es del todo favorable: el entrenador azul confirmó una baja sensible para este compromiso decisivo.

La baja que complica a Millonarios en su duelo ante Once Caldas

El técnico Hernán Torres no podrá contar con Alex Castro, una de sus piezas más desequilibrantes en el frente de ataque.

Según el reporte médico oficial, el extremo sufrió una lesión miotendinosa en el bíceps femoral derecho durante el encuentro frente a Atlético Bucaramanga, razón por la cual fue retirado en camilla.

Los exámenes posteriores confirmaron la gravedad del problema, y aunque su tiempo de recuperación dependerá de la evolución, se estima que estará entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas.

Esta lesión deja a Millonarios sin un jugador clave en el tramo más exigente del campeonato. Torres, que había confiado en Castro para reforzar la banda derecha, deberá buscar alternativas en nombres como Shirra Mosquera o Cristian Cañozales, quien llega motivado tras marcar en la última jornada.

¿Qué necesita Millonarios para seguir con vida en la Liga BetPlay?

Con 21 puntos y ubicado en la casilla 13, Millonarios se juega 3 finales para intentar llegar a los anhelados 30 puntos que podrían asegurarle un lugar entre los ocho mejores.

Su calendario incluye a Once Caldas en casa, Envigado como visitante y un cierre ante Boyacá Chicó en Tunja. Una derrota o incluso un empate ante el equipo blanco de Manizales podría significar el adiós definitivo al sueño de la clasificación.

El reto es grande, pero la historia del cuadro embajador demuestra que, en los momentos límite, su mística suele aparecer. Hernán Torres y sus dirigidos deberán demostrar carácter en un cierre de torneo que promete emociones hasta el final.

