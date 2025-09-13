Tras la clasificación de Colombia al Mundial, el Club León habría tomado inesperada decisión con James

James Rodríguez, el '10' y capitán de la Selección Colombia, estuvo presente en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y comandó a la 'tricolor' en sus victorias vs. Bolivia y Venezuela.

El volante creativo fue titular en ambos partidos y terminó como el líder de asistencias de las Eliminatorias, con un total de 7.

Además, en el triunfo ante Bolivia, que fue el que clasificó a la Selección Colombia al Mundial 2026, abrió el camino tras convertir el primer gol sobre el minuto 30.

De esa manera, con la intención de continuar en una buena forma y prepararse a tope para la próxima Copa del Mundo, James Rodríguez ya volvió a unirse a los trabajos del Club León y Eduardo Berizzo, el director técnico, tomó decisiones. ¿Cuáles fueron?

Estas son las decisiones que el Club León tomó con James Rodríguez: una se cataloga como inesperada

Tras el regreso de James Rodríguez a México, Eduardo Berizzo, teniendo en cuenta su buen momento y la diferencia que marcó a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas, decidió incluirlo en la convocatoria para enfrentar este sábado a Tigres, en condición de visitante.

Por lo tanto, el '10' ya llegó junto al resto del plantel a Nueva León y está listo para tener actividad en el encuentro que iniciará a las 8:00 de la noche (hora de Colombia) de este 13 de septiembre de 2025

Sin embargo, Eduardo Berizzo, según el diario ABC de México, tendría decidido que James Rodríguez no juegue todo el partido con la intención de cuidarlo y evitar que vuelva a tener una sobrecarga muscular.

No obstante, todavía no habría claridad acerca de si el '10' y capitán de la Selección Colombia y del Club León será titular o iniciará en el banco de suplentes.

¿Cómo llega el Club León de James Rodríguez para enfrentar a Tigres en la Liga MX?

El Club León, comandado por James Rodríguez, enfrentó a Querétaro en la última fecha y lo venció 3-0. Por lo tanto, ascendió a la décima posición de la Liga MX con 10 puntos.

Mientras tanto, Tigres, su nuevo rival, que tiene al argentino Ángel Correa como máxima figura, ha tenido una campaña destacada y se encuentra en la cuarta casilla con 13 puntos.