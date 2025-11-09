A la espera de James, Monterrey fichó rimbombante futbolista francés

Rayados de Monterrey continúa demostrando por qué es uno de los clubes más ambiciosos de la Liga MX. En las últimas horas, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano confirmó que el delantero francés Anthony Martial está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del conjunto regiomontano. La negociación avanza de manera positiva y todo indica que solo restan detalles contractuales para que el exjugador del Manchester United sea anunciado como refuerzo estelar.

Martial llegaría para potenciar un plantel que ya cuenta con figuras de talla internacional como Sergio Ramos, Lucas Ocampos y el colombiano Stefan Medina, quienes han elevado el nivel competitivo del club en el torneo local y en la Concachampions. La directiva de Monterrey busca mantener su condición de candidato firme al título y no escatima en gastos para lograrlo.

Un proyecto que apunta a la élite de América

La llegada de Martial sería un golpe mediático importante para la Liga MX, ya que el francés es un delantero con experiencia en la Premier League, en la selección de su país y en competiciones europeas. Su velocidad y capacidad de definición le darían a Monterrey un plus en el frente de ataque.

Además, el club se ha caracterizado por fichajes estratégicos que no solo aportan en el campo de juego, sino que también generan impacto en la afición y el marketing. La directiva quiere que el Estadio BBVA siga siendo escenario de grandes espectáculos y que el equipo mantenga protagonismo internacional.

James Rodríguez, otra opción que suena en Rayados

El nombre de James Rodríguez también sigue en el radar del club. El volante colombiano termina contrato con León a finales de año y su futuro aún es incierto. La prensa mexicana ha especulado con la posibilidad de que Monterrey haga un intento por ficharlo, lo que de concretarse formaría una de las ofensivas más llamativas del continente.

La expectativa en la afición es alta y en los próximos días podría confirmarse el arribo de Martial, lo que sería un paso más en la consolidación de Rayados como uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de América.