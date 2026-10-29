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OFICIAL: Nacional tomó decisión de ÚLTIMO momento con James Rodríguez previo al partido vs. Santa Fe

La decisión se confirmó sobre las 7:30 de la noche de este jueves.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Nicolás Forero

octubre 29 de 2026
04:00 p. m.
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Atlético Nacional volverá a tener actividad en la Liga BetPlay 2026 II en la noche de este 29 de octubre de 2026.

A partir de las 8:30 p.m., los dirigidos por Lucas González enfrentarán a Independiente Santa Fe, en el estadio Atanasio Girardot.

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Previo a este encuentro válido por la fecha 5, Atlético Nacional se encuentra en la primera posición con 32 puntos en 15 partidos.

Entre tanto, los dirigidos por Pablo Repetto son cuartos tras haber sumado 28 puntos en 15 juegos.

En sus últimos partidos, tanto los 'verdes' como los 'cardenales' pudieron sumar de a tres y, por lo tanto, quieren continuar por la misma racha. En medio de esa realidad, se tomó una decisión de última hora con James Rodríguez. ¿Cuál fue?

James Rodríguez será titular en Atlético Nacional para el partido vs. Independiente Santa Fe

Lucas González, el estratega 'verdolaga', eligió a James Rodríguez para que se encargue de la pausa y la creación vs. el 'león capitalino'.

En consecuencia, el 11 titular de Atlético Nacional es con:

Armani en el arco; Román, Reyes, Tesillo y Velásquez en la defensa; Marín, Campuzano, Cabrera, Rengifo y James Rodríguez en la zona de volantes; y Sarmiento en el frente de ataque.

¿Cuáles serán los próximos partidos de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026 II?

Luego del encuentro vs. Independiente Santa Fe, a Atlético Nacional le restarán los siguientes tres partidos en la Liga BetPlay 2026 II:

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  • vs. Bucaramanga, en el Américo Montanini, el 2 de noviembre, a las 8:15 de la noche.
  • vs. Pereira, en el Atanasio Girardot, el 7 de noviembre, a las 6:10 de la tarde.
  • vs. Once Caldas, en el Atanasio Girardot, en fecha y horario por confirmar.
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