Desde Argentina le respondieron a James Rodríguez por sus polémicas declaraciones

James Rodríguez ha despertado una enorme polémica en los últimos días. ¿La razón? Unas declaraciones sobre la pasada final de la Copa América ante Argentina.

Y es que en charla con Edu Aguirre, el 10 colombiano aseguró que el arbitraje del brasileño Raphael Claus perjudicó en ocasiones a la selección cafetera.

"El árbitro influyó mucho, no nos pitó penaltis, uno o dos, para mí uno claro. No son excusas para uno estar acá hablando. Hemos llegado en buen momento a ese partido e hicimos una buena final, pero nos metieron el gol faltando tres minutos para los penaltis", mencionó James Rodríguez.

Desde Argentina le contestaron a James Rodríguez

Las palabras del colombiano generaron un fuerte eco en territorio argentino. Ese fue el caso del famoso 'streamer' argentino 'Davoo Xeneize' y el periodista argentino Gastón Edul, que hablaron en vivo a la entrevista del colombiano.

Allí, uno de los argentinos arremetió y contestó a James de manera contundente: "A James le puede llegar a doler que, siendo el mejor jugador de la historia de Colombia o uno de los mejores, pudo haber coronado con un título histórico, con una generación que se la merecía. Se quedó muy cerca. No pudo porque Argentina le ganó bien en la final y se quedó con la espina“, aseguró Edul.

Por su parte, el streamer dijo: "Yo siempre fui defensor de James Rodríguez y lo voy a seguir defendiendo porque futbolísticamente me encanta. Para mí va a ser siempre un crack. Pero, que salga a decir que Argentina robó esa final… No la ganaron porque perdieron con la mejor selección del mundo. Punto final“.

Por lo pronto, James pasa la página y se enfoca en lo que será la próxima fecha de eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

La tricolor se medirá con Brasil este próximo jueves y luego con Paraguay, el día martes en Barranquilla.

Conozca la programación de la fecha 13

Paraguay vs. Chile: 6:00 p.m.

Brasil vs. Colombia: 7:45 p.m.

Perú vs. Bolivia: 8:30 p.m.

Viernes 21 de marzo

Ecuador vs. Venezuela: 4:00 p.m.

Uruguay vs. Argentina: 6:30 p.m.