James no va más en México: así lo despidió la hinchada de León

El paso de James Rodríguez por el fútbol mexicano llegó a su fin. El volante colombiano disputó el pasado fin de semana su último encuentro con León, en la derrota del conjunto ‘esmeralda’ en condición de local frente a Puebla, resultado que significó la eliminación del club de cualquier posibilidad de disputar las finales del torneo.

Con ese desenlace, James cerró su etapa en la Liga MX sin renovación de contrato y con el reconocimiento de los aficionados, quienes le ofrecieron una emotiva despedida desde las tribunas del estadio Nou Camp.

El exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, entre otros, fue titular y jugó gran parte del juego en lo que sería su adiós del conjunto mexicano. A pesar del resultado adverso, los hinchas se pusieron de pie para aplaudir a uno de los futbolistas más talentosos que ha vestido la camiseta del club en los últimos tiempos.

Fin de un ciclo en el fútbol mexicano

La salida de James Rodríguez de León se da en un contexto de reestructuración del plantel de cara a la próxima temporada. Según se conoció, el colombiano no llegó a un acuerdo de renovación con la directiva, y ante la eliminación del equipo, ambas partes decidieron dar por terminado el vínculo antes de tiempo.

Durante su paso por el cuadro ‘esmeralda’, James dejó destellos de su calidad, goles y asistencias que recordaron por momentos al jugador que brilló en Europa.

James se une a la Selección Colombia y definirá su futuro

Tras su despedida, James Rodríguez viajará a Estados Unidos para unirse a la concentración de la Selección Colombia, que enfrentará a Nueva Zelanda y Australia en dos compromisos amistosos de preparación. Según reporta la prensa mexicana, el mediocampista aprovechará esos días para reflexionar y definir su futuro deportivo, con varios equipos interesados en contar con sus servicios para 2026.

Así, el talentoso volante cierra un nuevo capítulo en su carrera con la esperanza de volver a competir al más alto nivel. Su salida de León deja un legado de calidad y profesionalismo, y una certeza: a sus 34 años, James Rodríguez todavía tiene fútbol para seguir escribiendo historia.