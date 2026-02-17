CANAL RCN
Deportes

VIDEO: Así reaccionó James Rodríguez cuando un barbero lo abordó en las calles de Estados Unidos

James Rodríguez protagonizó un curioso momento en EE. UU. al aceptar un corte de cabello de un barbero callejero. El video ya es viral en redes sociales.

VIDEO: Así reaccionó James Rodríguez cuando un barbero lo abordó en las calles de Estados Unidos

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
08:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Aunque todavía no ha debutado oficialmente con el Minnesota United, James Rodríguez ya empezó a dar de qué hablar fuera de la cancha. En las últimas horas, el volante colombiano protagonizó un momento inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Impacto directo: James Rodríguez llegó a Minnesota y así se dispararon sus seguidores
RELACIONADO

Impacto directo: James Rodríguez llegó a Minnesota y así se dispararon sus seguidores

El “10” de la Selección Colombia fue abordado en plena calle por un barbero latino, quien se le acercó con toda naturalidad para contarle que ya había cortado el cabello a varios futbolistas extranjeros y que soñaba con hacerlo también con él.

James lo escuchó con sorpresa, pero lejos de ignorarlo, le respondió con calma que debía ir a almorzar con el equipo y que en unos 35 minutos regresaría a la salida del restaurante.

James cumplió su palabra y aceptó el corte

Lo que parecía una charla pasajera terminó convirtiéndose en una historia con final feliz. Tal como lo prometió, el colombiano volvió al lugar y se dejó peluquear por el barbero, quien no ocultó su emoción por la oportunidad.

James se puso la ropa de entrenamiento: así fue su llegada a la pretemporada de Minnesota
RELACIONADO

James se puso la ropa de entrenamiento: así fue su llegada a la pretemporada de Minnesota

Minutos después, el estilista compartió una foto junto al futbolista y publicó el video del momento en TikTok, donde escribió: “Nos convertimos en el primer barbero de Estados Unidos en cortarle el pelo desde que fichó por Minnesota United en la Major League Soccer”.

Las imágenes se regaron como pólvora y recibieron miles de reacciones, destacando el gesto sencillo de James, quien mostró cercanía y humildad en un país donde apenas comienza su nueva etapa profesional.

Un gesto que suma fuera de la cancha

Más allá del fútbol, este episodio dejó ver otra faceta del cucuteño: la de un jugador dispuesto a conectar con la gente común.

Mientras espera su estreno oficial con el club estadounidense, James sigue adaptándose a su nueva vida y ganándose el cariño de los hinchas… y ahora también de los barberos locales.

El video se convirtió en tendencia y muchos usuarios resaltaron que, pese a su trayectoria internacional, el colombiano mantiene los pies en la tierra.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Neymar recibió una fuerte patada en su regreso con Santos y encendió alarmas rumbo al Mundial 2026

Selección Colombia

Atención, Selección Colombia: FIFA da fechas para entregar lista preliminar y definitiva del Mundial 2026

Benfica

Benfica vs. Real Madrid, playoffs de la Champions League: fecha, hora y canal para ver

Otras Noticias

Clan del Golfo

Gobierno Nacional y Clan del Golfo reanudan los diálogos de paz

El alto Comisionado de Paz confirmó que en una reunión entre las partes se decidió levantar la suspensión de la mesa de negociación.

Viral

Argentina abrió una escuela para jóvenes que se identifican como therians: video viral

Una escuela para therians abrió en Argentina y generó debate en las redes sociales: ¿Cómo se comportan?

Estados Unidos

Falleció a los 84 años Jesse Jackson, compañero de lucha de Martin Luther King en EE.UU.

Bogotá

Curso gratis para motociclistas novatos en Bogotá: así puede participar este 21 de febrero

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena