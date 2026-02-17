VIDEO: Así reaccionó James Rodríguez cuando un barbero lo abordó en las calles de Estados Unidos

Aunque todavía no ha debutado oficialmente con el Minnesota United, James Rodríguez ya empezó a dar de qué hablar fuera de la cancha. En las últimas horas, el volante colombiano protagonizó un momento inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El “10” de la Selección Colombia fue abordado en plena calle por un barbero latino, quien se le acercó con toda naturalidad para contarle que ya había cortado el cabello a varios futbolistas extranjeros y que soñaba con hacerlo también con él.

James lo escuchó con sorpresa, pero lejos de ignorarlo, le respondió con calma que debía ir a almorzar con el equipo y que en unos 35 minutos regresaría a la salida del restaurante.

James cumplió su palabra y aceptó el corte

Lo que parecía una charla pasajera terminó convirtiéndose en una historia con final feliz. Tal como lo prometió, el colombiano volvió al lugar y se dejó peluquear por el barbero, quien no ocultó su emoción por la oportunidad.

Minutos después, el estilista compartió una foto junto al futbolista y publicó el video del momento en TikTok, donde escribió: “Nos convertimos en el primer barbero de Estados Unidos en cortarle el pelo desde que fichó por Minnesota United en la Major League Soccer”.

Las imágenes se regaron como pólvora y recibieron miles de reacciones, destacando el gesto sencillo de James, quien mostró cercanía y humildad en un país donde apenas comienza su nueva etapa profesional.

Un gesto que suma fuera de la cancha

Más allá del fútbol, este episodio dejó ver otra faceta del cucuteño: la de un jugador dispuesto a conectar con la gente común.

Mientras espera su estreno oficial con el club estadounidense, James sigue adaptándose a su nueva vida y ganándose el cariño de los hinchas… y ahora también de los barberos locales.

El video se convirtió en tendencia y muchos usuarios resaltaron que, pese a su trayectoria internacional, el colombiano mantiene los pies en la tierra.