¡No perdonan! Las redes sociales reaccionaron al nuevo cambio de ‘look’ de James: memes.

James Rodríguez, sigue siendo una de las personas que prende las redes sociales cada vez que aparece o da algunas de las declaraciones que siempre generan polémica. En esta oportunidad, el cucuteño encendió las redes por la fotografía que subió, dando a conocer su nuevo cambio de ‘look’, luego del matrimonio de su hermana.

Inmediatamente, se dio a conocer la fotografía del ‘10’ de la Selección Colombia, las redes sociales reaccionaron sobre el nuevo color de pelo de James Rodríguez, que nuevamente revolucionó las redes y pidió memes sobre su color rosado, haciendo que todos los seguidores lo compararan con Megan Rapinoe, la vendedora de rosas, la cantante Pink y Wanda, personaje de la serie infantil Los Padrinos Mágicos.

La imagen viral más importante fue la de Megan Rapinoe, jugadora de Estados Unidos, quien en su momento también se pintó el pelo de rosado y por su gran nivel, fue comparada con el nuevo ‘look’ del ‘10’ de la Selección Colombia.

Why do you remind me of Megan Rapinoe 😂 pic.twitter.com/X1zEwqO7W7