Oficial: James Rodríguez regresará a España en diciembre

James Rodríguez está viviendo un renacer en su carrera desde que llegó a Olympiacos. Las polémicas no lo han rodeado y en cambio sí lo han hecho los comentarios de elogios por parte de la prensa griega por el valor diferencial que está demostrando dentro de la cancha.

El colombiano ha disputado cinco partidos, cuatro de ellos como titular, en los que registra dos goles y una asistencia. Sin duda, su calidad está intacta y ha quedado retratada por la confianza que le ha dado Míchel, para quien se ha vuelto indiscutido en el onceno inicialista.

El entrenador confía en que su '10' tenga otra presentación estelar este domingo en el clásico de Grecia frente a Panatinaikos y que también será vital para Olympiacos con el fin de recortarle puntos al que es el líder absoluto de la liga local con 30 unidades en 10 partidos. Puntaje perfecto.

Mire también: Real Madrid no se olvida de James y lo recuerda con tremendo golazo

James viajará a España

Entre tanto, James recibió una noticia y es que su gran nivel en el rentado griego se verá pausado para regresar a España. Según dio a conocer el diario la Gazzetta de ese país, el club aprovechará el receso de diciembre por el Mundial de Catar 2022 y viajara a suelo hispano para realizar una pequeña pretemporada a petición de Míchel.

El entrenador asumió las riendas del equipo a mediados de septiembre en reemplazo de su compatriota Carlos Corberán, por lo que quiere tomarse un tiempo con sus dirigidos para engranar de mejor manera su idea de juego y así encarrilar el rumbo durante la temporada.

James no estaría con Selección Colombia

La noticia de la pretemporada de Olympiacos en España también retumbó en el seno del cuerpo técnico de la Selección Colombia, pues con esto, James Rodríguez no estaría disponible para el amistoso que afrontará el combinado dirigido por Néstor Lorenzo frente a Paraguay el 19 de noviembre en Estados Unidos.

El compromiso no hace parte del calendario Fifa, sino que se decidió agendar en vista del receso de las ligas nacionales, pero los clubes tienen la potestad de decidir si ceden o no a sus jugadores y por esta pequeña jornada de entrenamientos, todo indica que el cuadro griego no prestaría al '10'.