CANAL RCN
Deportes

La sorpresiva videollamada que recibió James Rodríguez durante evento: ¿Quién era y qué se dijeron?

James Rodríguez sorprendió al atender una videollamada del arquero de Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo. Esto fue lo que se dijeron en la conversación que se hizo viral.

James y Marmolejo
Foto: FCF

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
01:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

James Rodríguez volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su futuro deportivo, sino por un encuentro inesperado que protagonizó en Bogotá.

"Mi sueño es ser campeón del Mundo y tenemos equipo": James Rodríguez
RELACIONADO

"Mi sueño es ser campeón del Mundo y tenemos equipo": James Rodríguez

El capitán de la Selección Colombia estuvo en la capital cumpliendo compromisos comerciales con uno de sus patrocinadores y, aunque atendió a la prensa y habló en exclusiva con RCN sobre el Mundial y su salida del León de México, lo que realmente se viralizó fue un momento espontáneo y lleno de camaradería.

La llamada entre James y Andrés Mosquero Marmolejo

Un video registrado por asistentes al evento muestra la reacción de James cuando recibe una videollamada de Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe y uno de los futbolistas más destacados del FPC en el último año.

¿Qué se dijeron James y Marmolejo?

En la grabación, que rápidamente se volvió tendencia, se observa cómo un miembro del equipo del evento le acerca el celular a James para que atienda la llamada.

James Rodríguez habló sobre su próximo equipo tras salir de León: "Saldrá algo bueno"
RELACIONADO

James Rodríguez habló sobre su próximo equipo tras salir de León: "Saldrá algo bueno"

Al ver de quién se trataba, el 10 colombiano soltó una sonrisa y saludó con un afectuoso “Mi negro”, mostrando la buena relación que existe entre ambos jugadores.

El intercambio duró apenas unos segundos, pero bastó para encender comentarios entre hinchas de la Selección y seguidores cardenales.

Filtran el que sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: "es el más cercano"
RELACIONADO

Filtran el que sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: "es el más cercano"

James le comentó a Marmolejo que había visto el partido en el que Tolima venció 1-0 a Santa Fe, demostrando que sigue atento al fútbol colombiano incluso en medio de sus compromisos personales.

¿Qué más hablaron James y Marmolejo?

En la breve conversación, Marmolejo le preguntó a James cuánto tiempo permanecería en Bogotá. El mediocampista respondió que viajaba este miércoles, lo que generó aún más curiosidad sobre sus planes deportivos y su futuro inmediato, tema del que también habló con los medios presentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

La respuesta de Neyser Villarreal cuando le mencionaron a Millonarios en Brasil

Giro de Italia

Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro 2026 se vivirá en Colombia: fecha, ruta y cómo inscribirse

Cúcuta Deportivo

Video: Así fue agredido José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta, tras el ascenso del equipo

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

De no creer: Fiscalía pidió libertad para dos sujetos que tenían más de 10 anotaciones judiciales

Los detenidos, con 21 anotaciones judiciales entre ambos, habían sido capturados por la Policía de Bogotá tras robar una camioneta de alta gama.

Alimentos

La investigación que convierte la cáscara de maracuyá en un ingrediente gourmet

Maracuyá, el fruto que conquista al país: ya se cultiva en 244 municipios y 24 departamentos.

Automovilismo

Los cambios más importantes que tendrán las motos en Colombia para 2026

Viral

Actriz enfrenta amputación de su segunda pierna a los 29 años y comparte su proceso

Atlético Nacional

Él es el exjugador de Atlético Nacional que La Suprema confirmó como su nuevo novio