La sorpresiva videollamada que recibió James Rodríguez durante evento: ¿Quién era y qué se dijeron?

James Rodríguez volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su futuro deportivo, sino por un encuentro inesperado que protagonizó en Bogotá.

El capitán de la Selección Colombia estuvo en la capital cumpliendo compromisos comerciales con uno de sus patrocinadores y, aunque atendió a la prensa y habló en exclusiva con RCN sobre el Mundial y su salida del León de México, lo que realmente se viralizó fue un momento espontáneo y lleno de camaradería.

La llamada entre James y Andrés Mosquero Marmolejo

Un video registrado por asistentes al evento muestra la reacción de James cuando recibe una videollamada de Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe y uno de los futbolistas más destacados del FPC en el último año.

¿Qué se dijeron James y Marmolejo?

En la grabación, que rápidamente se volvió tendencia, se observa cómo un miembro del equipo del evento le acerca el celular a James para que atienda la llamada.

Al ver de quién se trataba, el 10 colombiano soltó una sonrisa y saludó con un afectuoso “Mi negro”, mostrando la buena relación que existe entre ambos jugadores.

El intercambio duró apenas unos segundos, pero bastó para encender comentarios entre hinchas de la Selección y seguidores cardenales.

James le comentó a Marmolejo que había visto el partido en el que Tolima venció 1-0 a Santa Fe, demostrando que sigue atento al fútbol colombiano incluso en medio de sus compromisos personales.

¿Qué más hablaron James y Marmolejo?

En la breve conversación, Marmolejo le preguntó a James cuánto tiempo permanecería en Bogotá. El mediocampista respondió que viajaba este miércoles, lo que generó aún más curiosidad sobre sus planes deportivos y su futuro inmediato, tema del que también habló con los medios presentes.