James Rodríguez reveló dónde quiere jugar la próxima temporada

James Rodríguez dialogó con Noticias RCN y habló de diversos temas. Entre ellos, su futuro. “Yo creo que va a salir algo bueno. En Europa la temporada está acabando y los equipos no han planificado la siguiente temporada. Entonces creo que en junio y julio se empezará a mover quién quiere al ‘10’”, dijo el cucuteño.

El goleador del Mundial de Brasil 2014 quiere jugar en “Europa, en donde pueda jugar cada tres días. Me siento súper bien físicamente, sé que puedo dar más, porque tengo talento y calidad. Soy una persona que me encanta trabajar. En mi trabajo soy muy curioso, súper profesional, así muchos duden, pero a mí no me importa lo que se hable de afuera. Sé lo que yo soy y sé lo que puedo dar”.

Y sobre su reciente paso por el Olympiacos de Grecia aseguró: “Estuve en 24 partidos y jugué bastante, pudieron haber sido más goles. Jugué bien. Los números son un poco bajos para lo que jugué”.

Acerca de su salida ese club, afirmó: “No me arrepiento, como dije antes. Y más cuando no te tratan bien o de una manera seria y no te valoran lo que has hecho”.

¿Jugará los amistosos con la Selección Colombia?

Acerca de estar en los próximos partidos amistosos de la Selección Colombia, Rodríguez dijo: “Para los amistosos es complicado, porque es verdad que acabé hace un mes, es verdad que he estado entrenando, pero no es de la misma manera. Hay muchachos que están entrenando y no sería justo que no puedan jugar. Yo estoy pensando más en las eliminatorias, en septiembre. Estoy súper bien físicamente. No pasa nada, estoy bien”.

Además, el exjugador de Real Madrid manifestó: “Divido mucho. Hay mucha gente que sí me quiere, y hay mucha gente que me tira mucho hate (odio)”.