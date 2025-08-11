Unión Berlín vs. Bayern Múnich, con Luis Díaz: hora y canal para ver en Colombia

Una nueva jornada de la Bundesliga se vivirá este fin de semana en Alemania, y todas las miradas estarán puestas en el Bayern Múnich, que sigue firme en lo más alto de la tabla. El conjunto bávaro, dirigido por Vincent Kompany, llega a la fecha con 27 puntos en nueve partidos disputados y con el objetivo claro de seguir marcando diferencia frente a sus perseguidores en la lucha por el título.

El colombiano Luis Díaz, una de las figuras más destacadas del equipo, podría ser titular este sábado cuando el Bayern visite al Unión Berlín, en un compromiso que promete emociones de principio a fin. El encuentro está programado para este sábado 8 de noviembre a las 9:30 a.m. (hora colombiana), con transmisión a través de ESPN y Disney+.

RELACIONADO Hasta Toni Kroos salió en defensa de Luis Díaz por su expulsión en Champions

Será una nueva oportunidad para que el atacante cafetero siga consolidándose como pieza clave en el esquema del técnico belga.

Un reto exigente tras semana de competencia europea

El Bayern afronta este compromiso tras una intensa semana de Champions League, donde también tuvo participación destacada. Sin embargo, Kompany ha insistido en mantener la concentración en el torneo doméstico, entendiendo que cada punto puede ser determinante en el camino al título. Unión Berlín, por su parte, buscará aprovechar su localía para frenar al líder y escalar posiciones en la tabla.

El desgaste físico y la necesidad de rotar algunos jugadores podrían llevar al entrenador a realizar ligeras modificaciones en el once inicial, aunque Luis Díaz parte con grandes opciones de ser titular, gracias a su buen momento y a su desequilibrio por las bandas.

Luis Díaz, pieza fundamental en el ataque bávaro

Desde su llegada al Bayern, Luis Díaz ha sabido adaptarse al exigente ritmo de la Bundesliga, ganándose el reconocimiento de la afición y del cuerpo técnico. Su velocidad, regate y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno lo convierten en una de las armas más peligrosas del conjunto alemán.

El duelo ante Unión Berlín será clave no solo para mantener la ventaja en el liderato, sino también para que el colombiano continúe sumando minutos y consolidando su rol protagónico en un Bayern que aspira a cerrar el año en la cima. La afición espera otra gran actuación de Díaz, en un partido que promete ser intenso, táctico y con el sello competitivo que caracteriza al fútbol alemán.