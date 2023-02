"Te echaré de menos": la tristeza de James por la salida de Marcelo del Olympiacos

El Olympiacos sorprendió este sábado al anunciar que el brasileño Marcelo no seguiría en el club, y por mutuo acuerdo se tomó la decisión de que el histórico defensor del Real Madrid dejará Grecia sin un futuro definido.

La decisión del brasileño sorprendió, luego de que su salida se dio tras solo seis meses de su arribo al Olympiacos, equipo donde compartió nuevamente con su ‘panita’ James Rodríguez.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, el brasileño se despidió del club griego.

“He vivido momentos inolvidables en Grecia, en los que me recibieron calurosamente en un nuevo hogar, no solo para mí, sino también para mi familia. El Pireo y su gente tienen todo mi corazón y esta no será mi última vez en este increíble país. Solo puedo expresar mi gratitud por vestir la camiseta del Olympiacos. Aunque la breve estancia, la experiencia y los amigos que allí hice quedarán marcados para siempre en mi vida. Hoy me despido, pero dejo mi cariño y respeto al presidente, a mis compañeros, a todos los empleados y aficionados del club. ¡Le deseo al Olympiacos un futuro exitoso!”

La tristeza de James Rodríguez por la salida de Marcelo

El posteo del brasileño en dicha red social rápidamente se llenó de mensajes y uno de ellos fue realizado por su amigo James Rodríguez.

“Lo mejor (emoji de corazón). Te echaré de menos”, fue el mensaje del futbolista colombiano para el brasileño, con quien compartió equipo en el Real Madrid y Olympiacos.

Olympiacos también despidió a Marcelo

En sus redes sociales, el equipo griego también despidió al futbolista brasileño.

“La familia del Olympiacos quisiera agradecer a Marcelo por su cooperación y presencia en el Olympiacos. El tiempo que estuvo con nosotros fue breve pero suficiente para crear lazos eternos. ¡Él sabe que, en Grecia, en El Pireo, siempre tendrá amigos!”