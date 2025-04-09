CANAL RCN
James Rodríguez: su encuentro con Catherine Ibargüen y el mensaje previo al duelo decisivo vs. Bolivia

Un emotivo encuentro tuvo lugar en el banderazo de los hinchas de la Selección Colombia previo al partido que definiría la clasificación al Mundial de 2026.

septiembre 04 de 2025
10:27 a. m.
La Selección Colombia se prepara para enfrentar este jueves 4 de septiembre a Bolivia en el partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, donde se podría definir la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, en la previa a este compromiso se llevó a cabo un banderazo de los hinchas colombianos en donde la medallista olímpica Caterine Ibargüen, quien hace parte de Deportes RCN, se robó las miradas de los jugadores del combinado nacional, quienes no perdieron la oportunidad para saludarla.

Jugadores de Colombia y su encuentro con Caterine Ibargüen

Diferentes jugadores de los 26 que hacen parte del plantel, se acercaron a saludar a la campeona olímpica. Luis Díaz, uno de los primeros en acercarse. "Que honor. El placer es mío. Un placer conocerte".

Jhon Arias fue otro que reconoció la grandeza de Ibargüen. "El placer es mío", mientras se tomaban una foto juntos. Richard Ríos, Dayro Moreno, Marino Hinestroza y otros futbolistas también se acercaron a saludarla.

James Rodríguez y su diálogo con Caterine Ibargüen

James Rodríguez también la saludó y aprovechó para tener un diálogo con Deportes RCN. Sobre ese encuentro, el capitán de la Selección Colombia comentó. "Es una alegría grande y creo que tenemos que hacer un buen partido y poder ganar".

Sobre el banderazo de los hinchas, comentó. "Yo creo que es un apoyo grande. Tengo que ver toda esta gente, y ver el apoyo que nos están dando, es un orgullo inmenso".

Finalmente, la campeona olímpica le pidió un mensaje para Colombia: "Un saludo a todos y que nos apoyen mucho mañana".

