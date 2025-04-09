CANAL RCN
Así fue el banderazo de la Selección Colombia en Barranquilla: Lorenzo emocionado y Dayro ovacionado

La Selección Colombia recibió el apoyo de cientos de hinchas previo a lo que será el partido ante Bolivia que podría definir la clasificación al Mundial de 2026.

septiembre 04 de 2025
07:00 a. m.
El ambiente en Barranquilla de cara a lo que será el duelo entre la Selección Colombia y Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias, no podría ser mejor. La expectativa por la posible clasificación del combinado nacional al Mundial de 2026 prendió la fiesta en 'la casa de la selección'.

Los hinchas sorprendieron con un inesperado banderazo. Cientos de aficionados se hicieron presentes en el hotel donde se hospedan los 26 convocados por el técnico Néstor Lorenzo y les mostraron su apoyo de cara a este duelo decisivo que podría ser histórico.

Néstor Lorenzo emocionado con el banderazo de Colombia

Durante quince minutos, los cuerpo técnico y jugadores tuvieron la oportunidad de compartir con sus seguidores en medio de música y juegos artificiales. Los jugadores firmaron camisetas, se tomaron fotografías y recibieron el aliento necesario para el crucial encuentro de esta tarde, que será transmitido por Fútbol RCN.

El técnico argentino se mostró emocionado por este gesto de la hinchada, que responde un poco a su solicitud a los aficionados de mostrar más el apoyo y tener paciencia con el equipo nacional. Entre tanto, jugadores como James Rodríguez y Dayro Moreno fueron de los más ovacionados.

La Selección Colombia y su encuentro con Catherine Ibargüen

Un momento especial del evento fue el encuentro entre los jugadores de la selección y Catherine Ibargüen, medallista olímpica y campeona mundial de atletismo. Figuras como Richard Ríos, James Rodríguez, Marino Hinestroza, John Arias y Lucho Díaz se acercaron a saludar a la deportista con evidente admiración y respeto.

El encuentro generó emoción tanto en los jugadores como en Ibargüen, demostrando el mutuo reconocimiento entre atletas de diferentes disciplinas.

