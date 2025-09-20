Técnico de James Rodríguez pone fin a los rumores sobre polémica con James Rodríguez en México

Un ambiente de tensión y desconcierto envuelve al Club León tras la estrepitosa derrota por 5-0 ante los Xolos de Tijuana, un resultado que ha desatado un caos interno y ha puesto en el ojo del huracán a dos de sus figuras más relevantes: el entrenador Eduardo Berizzo y el mediocampista colombiano James Rodríguez.

La polémica alrededor de la ausencia de James en el partido, sumada al descalabro en la cancha sintética del Estadio Caliente, ha convertido a la novena jornada del Apertura 2025 en un punto de inflexión para el club esmeralda.

El telón de este drama futbolístico se levantó días antes del encuentro. Medios de comunicación y periodistas en México y Colombia reportaron que James Rodríguez no había viajado con la delegación de León a Tijuana, y el motivo de su ausencia, supuestamente, era una decisión personal del jugador para no arriesgarse a jugar en el césped sintético del Estadio Caliente.

La noticia generó una ola de críticas y especulaciones, con voces como la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien arremetió contra el colombiano por "escoger las canchas para jugar".

Eduardo Berizzo rompió el silencio sobre James

Esta versión, que apuntaba a una falta de compromiso del futbolista con su equipo, se mantuvo latente hasta que el propio Eduardo Berizzo salió a dar la cara. Tras la dolorosa goleada, el director técnico argentino abordó la controversia de forma directa, contradiciendo los rumores y revelando el verdadero motivo de la baja de su capitán.

“No, ningún tema sintético ni nada. Una lesión en el tendón de Aquiles y por eso no estaba disponible”, afirmó el estratega en la conferencia de prensa.

Las palabras de Berizzo intentaron aplacar la tormenta mediática, pero el daño ya estaba hecho. La goleada encajada por el equipo, que no supo suplir la ausencia de su figura más mediática, dejó al descubierto una preocupante fragilidad defensiva y una notoria falta de ideas en el ataque.

El 5-0 en el marcador reflejó un dominio abrumador de los Xolos, que aprovecharon cada resquicio en la zaga esmeralda. Los goles de Frank Boya, Jackson Porozo, Rafael Fernández, Ezequiel Bullaude y Shamar Nicholson certificaron una de las peores noches para el Club León en el torneo.

La derrota no solo afectó el ánimo del plantel y la afición, sino que también tuvo repercusiones directas en la tabla de posiciones. El León se mantiene en la décima posición con 11 puntos, coqueteando con quedar fuera de los puestos que dan acceso al play-in. La presión sobre Berizzo, quien ya había lanzado una "pulla" en una ausencia previa de James, se intensificó.

El entrenador ha sido criticado por su manejo de la situación y por el rendimiento irregular del equipo. Meses atrás, había declarado que su equipo "tiene propia vida" al ser consultado por la ausencia del colombiano, pero la realidad del campo parece desmentir sus palabras.