“Todos los días sale el sol”: Jersson González sobre oferta fraudulenta de Francia

El periodo de transferencias del fútbol colombiano no solo dejó buenas incorporaciones y regresos sorpresivos de viejas figuras, sino también el éxodo de jóvenes talentos al exterior. El más resonante fue el de Jhon Solís al Granada de España a cambio de alrededor 6 millones de euros desde Atlético Nacional.

Además del centrocampista de apenas 18 años, otro prometedor futbolista estuvo involucrado en rumores para ser transferido al 'viejo continente'. Con mucha sorpresa, los hinchas de Santa Fe recibieron hace más de una semana la noticia de que Jersson González tenía todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Racing de Estrasburgo de Francia.

Lo que parecía sueño para el delantero de 21 años, se terminó derrumbando como un castillo naipes. Minutos después de haber confirmado públicamente el acuerdo, Santa Fe informó que la oferta en realidad era una estafa por parte de una persona que se había hecho pasar por el director deportivo del club francés para engañar al cuadro bogotano y al entorno del jugador.

Sin duda, fueron horas de mucha tristeza para una persona que con tanto talento e ilusiones por delante esperaba emocionado por dar este paso a una liga principal de Europa tan joven, pero con mucho profesionalismo asumió el destino de continuar en Santa Fe. En ningún momento se ha desconcentrado del objetivo grupal de su equipo y en los dos partidos siguientes a sido titular.

Jersson González y la estafa europea

Después de la tormenta siempre sale el sol. Unos días más tarde de esa situación, Jersson González fue convocado por Héctor Cárdenas para los amistosos contra México con la Selección Colombia sub-23 que se prepara para el torneo sudamericano preolímpico en busca de un cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Jersson habló con NoticiasRCN.com y con mucha calma habló del amargo capítulo de la oferta fraudulenta hacia Racing de Estrasburgo, catalogándolo como una situación superada en su vida y ahora se enfoca con mucha alegría en impresionar al cuerpo técnico de la 'tricolor' sub-23.

"Son cosas que pasan, ya lo tengo en el pasado. Todos los días sale el sol, hay que seguir por eso y aprovechar esa gran bendición de ser convocado a la Selección Colombia y trabajar por eso", declaró de entrada.

Trabajo mental para superar el golpe

El delantero no escondió que al inicio fue un golpe fuerte para él, por eso confesó que se ha estado reponiendo con ayuda profesional para no perder la cabeza y confiar en que la oportunidad de salir al fútbol de Europa le llegará pronto si sigue dando lo mejor de sí en cada cancha.

"Juega. En ese momento me jugó en contra la mente, pero es de dejarlo atrás, trabajar la cabeza. He estado trabajando con mi coach, entonces debo estar fuerte y que no me derrumbe nada", apuntó.

El domingo, González se unió a la concentración de la Selección Colombia sub-23 en Bogotá para luego viajar a México a disputar dos amistosos el 9 y 12 de septiembre, por lo que no estará con Santa Fe para el clásico capitalino contra Millonarios el próximo domingo. Ante eso, les envió un mensaje para continuar con la buena racha y quedarse con los tres puntos.

"Confianza en ellos. Lo que se demostró en el último partido fue la unión que tenemos. Durante todo el partido estuvimos corriendo y respaldando al compañero. Eso se vive en un clásico, así que a por los puntos", concluyó.