Jhon Córdoba se suma a la fiesta ante Venezuela y pide un cupo en la Copa del Mundo

El delantero chocoano ingresó desde el banco de suplentes y también dijo presente a pesar del 'póker' que marcó Luis Javier Suárez.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
08:19 p. m.
La Selección Colombia no tuvo piedad con Venezuela en Maturín. Luego de que Luis Javier Suárez marcara 4 goles en cuestión de minutos, ingresó desde el banco Jhon Córdoba para unirse a la fiesta. Nuevamente se unió con Juan Fernando Quintero y con un remate cruzado, puso el sexto de la 'Tricolor'.

Venezuela 3 vs. Selección Colombia 6: ¡Reviva los 9 goles del partidazo en Maturín!
Noticia en desarrollo...

