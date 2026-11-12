Sensible baja de último momento en Millonarios: ya son tres los titulares que se pierden el partido por la clasificación

Millonarios enfrentará este sábado 14 de noviembre uno de los partidos más importantes del semestre y del año; a las 3:30 recibirá en el estadio El Campín a Alianza F.C. por la última fecha del todos contra todos y deberá conseguir una victoria para asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales.

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Empatando o perdiendo también podría clasificar, pero dependería de los resultados de los otros partidos, por lo que sus hinchas esperan una victoria tranquila para poder confirmar su presencia en las finales de fin de año; el club de Valledupar ya no tiene opciones de clasificación.

Daniel Ruíz se desgarró y se pierde el partido vs. Alianza

En días pasados se confirmó que Millonarios tendrá dos bajas de cara al partido del sábado: Leonardo Castro y Sergio Mosquera se perderán el partido debido a que acumularon cinco tarjetas amarillas en su último juego contra Tolima.

A Castro y Mosquera se suma la baja por lesión de Daniel Ruíz; el periodista de Win Sports, Mariano Olsen, confirmó a través de sus redes sociales que el volante 'embajador' sufrió un desgarro en su pierna derecha durante el partido disputado el último fin de semana en Ibagué.

Así las cosas, los dirigidos por Alberto Gamero pierden a tres titulares de cara al crucial partido y deberá replantear el equipo que afrontará la última fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

Opciones de Millonarios para clasificar a cuadrangulares

Para conseguir la clasificación, Millonarios cuenta con las siguientes opciones:

Si gana, se clasifica sin depender de otros resultados; si empata, necesita que Once Caldas (vs. Nacional) o Tolima (vs. Cali) no ganen; y en caso de perder, necesita que se den dos de los siguientes tres resultados: