Jorge Bava habría tomado decisión previo al partido ante Medellín: ¡Así lo confirman desde Paraguay!

La continuidad de Jorge Bava en Independiente Santa Fe vuelve a estar en el centro de la conversación.

Y es que aunque el presidente Eduardo Méndez aseguró en rueda de prensa que el uruguayo dirigiría el compromiso de Copa BetPlay ante Independiente Medellín y que existía un “99% de posibilidades” de renovación, desde Paraguay aseguran que el panorama es muy distinto.

Desde Paraguay confirman la salida de Jorge Bava

El periodista Elkin Kobs, cercano al entorno de Cerro Porteño, afirmó este miércoles 24 de septiembre en Planeta Fútbol de Antena 2 RCN que todo ya estaría definido.

“Jorge Bava dirigirá contra Medellín y viajará mañana a Paraguay, el viernes será presentado como nuevo técnico de Cerro Porteño”.

De confirmarse esta versión, el duelo ante el DIM en el Atanasio Girardot sería el último partido de Bava al frente del conjunto bogotano, justamente en el mismo estadio donde, hace tres meses, consiguió la décima estrella para el club.

El paso de Jorge Bava por Santa Fe

Jorge Bava llegó a mediados del primer semestre de 2025 tras la salida de Pablo Peirano. Venía de una experiencia complicada en León de México, pero con un historial exitoso en su país, donde conquistó cinco títulos con Liverpool de Montevideo.

En Colombia, rápidamente dejó huella al guiar a Santa Fe al título del Torneo Apertura 2025, venciendo en la final al propio Medellín (0-0 en El Campín y 2-1 en el Atanasio).

Sin embargo, el segundo semestre no ha tenido el mismo brillo, pues los ‘cardenales’ marchan fuera del grupo de los ocho con 17 puntos, tras cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas.

Ahora, con los cuartos de final de la Copa BetPlay en juego, el ambiente está marcado por la incertidumbre.

La posible salida de Bava hacia Cerro Porteño deja en vilo a la hinchada santafereña, que esperaba estabilidad tras la estrella conseguida en junio.