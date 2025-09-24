CANAL RCN
Jorge Bava habría tomado decisión previo al partido ante Medellín: ¡Así lo confirman desde Paraguay!

Jorge Bava dirigiría su último partido con Santa Fe ante Medellín. Desde Paraguay aseguran que el técnico uruguayo ya tiene todo listo para firmar con Cerro Porteño.

Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
08:39 a. m.
La continuidad de Jorge Bava en Independiente Santa Fe vuelve a estar en el centro de la conversación.

Jorge Bava confirma que Santa Fe va por dos fichajes más en el segundo semestre

Y es que aunque el presidente Eduardo Méndez aseguró en rueda de prensa que el uruguayo dirigiría el compromiso de Copa BetPlay ante Independiente Medellín y que existía un “99% de posibilidades” de renovación, desde Paraguay aseguran que el panorama es muy distinto.

Desde Paraguay confirman la salida de Jorge Bava

El periodista Elkin Kobs, cercano al entorno de Cerro Porteño, afirmó este miércoles 24 de septiembre en Planeta Fútbol de Antena 2 RCN que todo ya estaría definido.

Hugo Rodallega rompió el silencio en Santa Fe y habló sobre la posible salida de Jorge Bava

“Jorge Bava dirigirá contra Medellín y viajará mañana a Paraguay, el viernes será presentado como nuevo técnico de Cerro Porteño”.

De confirmarse esta versión, el duelo ante el DIM en el Atanasio Girardot sería el último partido de Bava al frente del conjunto bogotano, justamente en el mismo estadio donde, hace tres meses, consiguió la décima estrella para el club.

El paso de Jorge Bava por Santa Fe

Jorge Bava llegó a mediados del primer semestre de 2025 tras la salida de Pablo Peirano. Venía de una experiencia complicada en León de México, pero con un historial exitoso en su país, donde conquistó cinco títulos con Liverpool de Montevideo.

Santa Fe rescató un empate agónico ante Pasto en la Liga BetPlay: vea los goles

En Colombia, rápidamente dejó huella al guiar a Santa Fe al título del Torneo Apertura 2025, venciendo en la final al propio Medellín (0-0 en El Campín y 2-1 en el Atanasio).

Sin embargo, el segundo semestre no ha tenido el mismo brillo, pues los ‘cardenales’ marchan fuera del grupo de los ocho con 17 puntos, tras cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas.

Ahora, con los cuartos de final de la Copa BetPlay en juego, el ambiente está marcado por la incertidumbre.

La posible salida de Bava hacia Cerro Porteño deja en vilo a la hinchada santafereña, que esperaba estabilidad tras la estrella conseguida en junio.

