Hugo Rodallega rompió el silencio en Santa Fe y habló sobre la posible salida de Jorge Bava

El nombre de Jorge Bava ha sido tendencia durante los últimos días, tras conocerse su posible salida del fútbol de Paraguay y dejar el proyecto actual con Independiente Santa Fe, equipo con el que salió campeón en el primer semestre.

Durante las últimas horas de este martes, las partes involucradas hablaron sobre la situación que se maneja en torno al DT. El presidente Eduardo Méndez aclaró que la oferta de Cerro Porteño existe, pero que el estratega no ha dado un 'sí' para salir del club.

Con los rumores en el aire, Independiente Santa Fe viajó a Medellín este martes para su duelo por copa ante Ind. Medellín. Allí, varias voces se hicieron sentir, incluida la del delantero y referente del equipo, Hugo Rodallega.

Hugo Rodallega dejó en el aire la continuidad de Bava

En un diálogo con los medios, Rodallega abordó la situación con un tono de resignación y tranquilidad, buscando transmitir calma al entorno del equipo.

"Es una situación que a nosotros como equipo nos deja por fuera, no quisiéramos que suceda, pero son cosas que se entienden", afirmó el delantero.

Sus palabras reflejaron la aceptación de que en el mundo del fútbol este tipo de movimientos son comunes, aunque resulten dolorosos para el grupo.

Rodallega reveló que el propio Bava conversó con algunos jugadores para aclarar la situación, asegurando que todo estaba "normal". Esta comunicación interna fue clave para calmar los ánimos y mantener el enfoque en los objetivos deportivos, especialmente ante un crucial partido de Copa Betplay.

¿Cómo es el negocio por Bava?

La situación de Bava es compleja. Según diversas fuentes periodísticas, el técnico habría recibido una oferta formal de Cerro Porteño, club paraguayo que busca un estratega de peso. Aunque el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, ha negado un acuerdo definitivo, no ha descartado la posibilidad de la salida.

El dirigente ha manifestado que existe una cláusula de rescisión en el contrato de Bava, y si Cerro Porteño la paga, el entrenador podría marcharse. Se habla de una cifra cercana a los 200 mil dólares, un monto que, si bien es significativo, podría ser asumido por el club paraguayo. .

Las próximas horas serán decisivas para definir el futuro de Bava y de Santa Fe. Mientras en Paraguay ya lo dan por hecho, en Colombia se mantiene la esperanza de que el técnico permanezca en el banquillo. La afición cardenal está a la expectativa, confiando en las palabras de su capitán y en la fortaleza del grupo que lograron consolidar bajo la dirección del entrenador.