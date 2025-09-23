El equipo que rechazó a Falcao García tras su salida de Millonarios: se revelaron las razones

El mercado de fichajes en México estuvo marcado por movimientos de último minuto y por la expectativa de grandes incorporaciones. En este contexto, Radamel Falcao, máximo goleador histórico de la Selección Colombia, fue ofrecido a Pumas UNAM después de terminar su contrato con Millonarios. Sin embargo, el club mexicano, bajo la dirección de Efraín Juárez, decidió no avanzar con su contratación.

Las razones detrás del rechazo a Falcao

La dirigencia universitaria evaluó varias opciones para reforzar la delantera, pero finalmente priorizó la negociación con el camerunés Vincent Aboubakar. De acuerdo con información publicada por el diario Excélsior, los responsables deportivos de Pumas consideraron que Falcao, a sus 39 años, no encajaba en los planes estratégicos del equipo.

El delantero colombiano había sido ofrecido también al Club América a inicios de 2025, pero su edad volvió a ser un factor determinante para que no prosperara la operación. En su último paso por el fútbol profesional con Millonarios, Falcao disputó 28 partidos y marcó 11 goles, números destacados, aunque insuficientes para convencer a los clubes de la Liga MX.

Rafael Santos Borré, otra alternativa frustrada

Otro nombre que apareció en la mesa de negociaciones fue el de Rafael Santos Borré, atacante de 29 años del Internacional de Porto Alegre. Aunque la directiva mostró interés en su perfil, el alto costo de transferencia hizo imposible avanzar. Según fuentes cercanas al proceso, existía una diferencia de hasta nueve millones de dólares respecto a lo que Pumas estaba dispuesto a pagar, lo que selló el desenlace negativo.

Con estos antecedentes, la directiva azul y oro optó por cerrar la puerta a la llegada de un nuevo referente internacional como Falcao y centrar su proyecto en las figuras ya confirmadas en el plantel: Aaron Ramsey, Keylor Navas y Álvaro Angulo.

La negativa de Pumas representa un nuevo obstáculo en la carrera del ‘Tigre’, quien actualmente se encuentra sin equipo y podría estar transitando los últimos meses de su trayectoria profesional en el fútbol de élite. Con 39 años, el futuro de Falcao es incierto y su retiro parece cada vez más cercano.