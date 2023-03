Me dan asco y vergüenza: Jorge Luis Pinto explotó en la previa vs. Millonarios

Deportivo Cali vive días difíciles en este inicio de campeonato en 2023 pues de cinco partidos jugados suma tan solo seis unidades y todavía no logra una continuidad en su rendimiento que le permita convertirse como uno de los equipos favoritos para ingresar a la fiesta de mitad de año.

Jorge Luis Pinto arribó al banquillo ‘azucarero’ a finales del año pasado, pero su equipo todavía no arranca y este domingo tendrá un duro reto de visitar a Millonarios en el Nemesio Camacho el Campín con el objetivo de recuperar los puntos perdidos a mitad de semana en Palmaseca frente a Deportivo Pereira.

Tras la dolorosa derrota en condición de local, algunos periodistas locales aseguraron que Jorge Luis Pinto había tenido un fuerte encontrón con el capitán del equipo Germán Mera, incluso que habían estado a punto de irse a los golpes.

El técnico santandereano habló en las últimas horas con El País de Cali y mostró su molestia ante estos rumores, que según él, desestabilizan al equipo y son completamente falsos.

“Quien diga eso es un mentiroso de primera clase. Ya no hallan cómo encontrarle problemas a Pinto. ¡Qué barbaridad el periodismo, me asombro! Hablen con los jugadores si quieren. Eso es lo que me enferma a mí y no me lo como. ¡Qué vergüenza!”, dijo inicialmente.

“El que conozca un hecho concreto, que lo diga al aire, lo reto a que lo haga. Ese es el periodismo que no soporto, inventando historias para que los oigan y los lean. Yo en eso no tengo ningún problema, porque no le debo favores a ningún periodista”, agregó.

El experimentado entrenador señaló que pensó mucho en dirigir Deportivo Cali pues tenía temor de los diferentes señalamientos: “Me da asco, a estas horas de mi vida, estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias, como que yo me agarré con un jugador en el camerino. Eso es a lo que más le temía antes de regresar a Cali, aquello que ustedes llaman el bochinche”, agregó en conversación con el medio local”, indicó.