¡Como un papá! Pékerman sobre sus exdirigidos colombianos y el presente de Luis Díaz

El entrenador de Venezuela, José Néstor Pékerman, reconoció que el partido del martes contra Colombia en la última fecha de la clasificatoria mundialista sudamericana "va a ser muy especial", al marcar su reencuentro con la selección cafetera, a la que dirigió en Brasil 2014 y Rusia 2018.

"Siempre dije que tengo un fuerte afecto y cariño por Colombia, así que seguramente es un momento, este partido, que va a ser muy especial, pero obviamente tengo que pensar en lo deportivo. Hoy tengo la camiseta vinotinto, a la cual me debo", dijo este lunes el técnico argentino, de 72 años, en rueda de prensa.

"Colombia tiene unos jugadores maravillosos, de un nivel altísimo", expresó Pékerman, quien también tuvo elogios para Reinaldo Rueda, actual seleccionador cafetero. "Es un gran entrenador. Muy capaz", manifestó.

Además, sobre el presente de Luis Díaz, futbolista que aunque no tuvo en la Selección Colombia, lo pudo ver durante amistosos de preparación, el argentino solo tuvo palabras de elogios.

Realmente muy grato verlo en este nivel en su selección y en el club. No solo a él, sino a todos los chicos que nos ayudaban. No me voy a olvidar de esos momentos muy gratos y tengo los mejores recuerdos