Tulio Gómez le abre las puertas a Juan Carlos Osorio para que se vaya a México

Se sumó otro capítulo más en la ya polémica relación entre Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio, dueño y técnico de América de Cali, respectivamente. Esto, tras el rumor que surgió desde México sobre el posible interés que el América de ese país estaría teniendo sobre el técnico colombiano.

Luego de la salida de Santiago Solari, la prensa de ese país indicó que las ‘Águilas’ puso los ojos en el estratega risaraldense, quien para muchos -pese a algunas críticas- dejó una grata impresión después de su paso al frente del seleccionado ‘manito’ durante el Mundial de Rusia 2018.

Tras conocerse este interés, Tulio Gómez no se mostro en contra de la posibilidad de que Osorio se marche del cuadro escarlata y aseguró en Espn que “No tenemos ningún problema en que se vaya”.

Eso sí, sin dar cifras dejó en claro que “Osorio tiene una cláusula de salida en caso de que llegue una oferta, la cual de momento no ha llegado. Nadie del América de México no ha contactado para conocer su situación”.

¿Cómo le fue a Osorio dirigiendo a la Selección de México?

Juan Carlos Osorio duro al mando de la selección ‘azteca’ durante tres años, logrando la clasificación al Mundial de Rusia 2018, durante su estadía en la ‘Tri’, Osorio disputo 52 partidos, logrando 33 victorias, 9 empates y 10 derrotas para llegar a un rendimiento del 69%.

Caber indicar que la relación entre Santiago Baños, presidente del América de México, y el técnico colombiano es muy buena. El dirigente fue el encargado de llevarlo al seleccionado 'manito' y por tal motivo le daría de nuevo el voto de confianza al risaraldense en las 'Águilas'.

La tensa relación entre Juan Carlos Osorio y Tulio Gómez

Luego de varios cruces de declaraciones. En las que Osorio criticaba el plantel que le armaron para este semestre y Gómez decía públicamente que no le gustaron estas palabras y estaba pensando en una salida del entrenador, fue el propio técnico quien en su última rueda de prensa le bajó los humos al tema y se mostró arrepentido por lo que dijo.

"Reconozco que me he pasado de tono en algunas ocasiones y ya se lo reconocí a mi jefe, pero la única intención que me mueve para quedarme en América es el querer ganar un título con el equipo", comentó el DT en rueda de prensa este viernes previo al partido de liga contra Once Caldas.

Y añadió: "A mi me llamó un periodista y con el respeto que todos se merecen, le respondí una pregunta casual que me hizo y eso originó mucha noticia (...) lo único que puedo decirles es que respeto a don Tulio, a doña Miriam y a Marcela porque son empresarios exitosos y si se presenta una discrepancia, lo veo normal como se puede dar en cualquier otra empresa".

En cuanto a su continuidad o no al frente del América para la próxima temporada, Osorio dijo que por el momento seguirá concentrado en su tarea de convertir al plantel en un equipo competitivo para pelear por los títulos en disputa y que al final, respetará las decisiones de la directiva.

