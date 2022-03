Osorio rompió el silencio tras pisotón a jugador del DIM y le respondió a Comesaña

Juan Carlos Osorio ha sido objeto de críticas tras el hecho lamentable que protagonizó en el encuentro entre América de Cali e Independiente Medellín en la Copa Sudamericana 2022, donde pisó a Juan David Mosquera, cuando el futbolista se encontraba en el piso.

Ante dicha acción, que el árbitro no se percató, el entrenador que agredió al jugador rival, no se había pronunciado al respecto y hasta su colega Julio Comesaña le envió un mensaje.

“Es un tema delicado, quedé sorprendido. Cuando fue la jugada no me di cuenta, pero después vi la repetición. Creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho y con quien tengo una muy linda relación, no está bien. Tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista, no sé si el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América”

Tras esas declaraciones, Juan Carlos Osorio no dudó en responderle al uruguayo y así lo dio a conocer el periodista Óscar Rentería, quien aseguró haber tenido una charla con el entrenador risaraldense.

Absurdo el mensaje que me envió don Julio Comesaña, con consejos de moral, cuando la otra vez él le quitó a la brava el micrófono a un periodista y en plena cancha le pegó varias trompadas a Pinto

Además, el técnico se refirió al tema de la ‘depresión’ y sobre el pisotón a Juan David Mosquera.

Soy temperamental, pero nunca me quejo, ni me meto con nadie

“Todos sufrimos de depresión, pero yo estoy muy bien gracias a Dios. Lo que pasa es que no me le quedo callado a nadie. No me siento orgulloso por lo que pasó, pero soy un hombre serio y cuando me buscan me encuentran. Eso me sucedió con Neymar, con Beckham, con el alemán Kimmich y con Tite el técnico de Brasil. Si debo presentar disculpas lo haré. Soy temperamental, pero nunca me quejo, ni me meto con nadie”

