Lorenzo, atento: Cuadrado fue operado de delicada lesión y en Italia revelan cuándo volverá

La situación de Juan Guillermo Cuadrado preocupaba y mucho por la falta de noticias que había alrededor. El jugador se lesionó a inicios de septiembre durante las primeras jornadas de eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia y desde ahí poco se ha sabido de él.

Se recuperó y volvió a ser tenido en cuenta en Inter de Milán, pero luego volvió a desaparecer de las convocatorias y el silencio reinó en su caso. Con el paso del tiempo, en Italia empezaron a especular con que la lesión sería más grave de lo que se tenía previsto.

Después de mucha incertidumbre, este martes se conoció que Cuadrado pasaría por el quirófano luego de confirmarse que padece de una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo, por lo que tendrá que afrontar una larga recuperación.

Juan Guillermo Cuadrado fue operado con éxito

Así las cosas, este miércoles fue operado con éxito Juan Guillermo Cuadrado en una clínica de Finlandia, así lo confirmó el Inter de Milán en un comunicado de prensa, sin precisar el tiempo que tardará el colombiano para volver a las canchas.

"La intervención, realizada por el profesor Lasse Lemepainen en Turku, Finlandia, se desarrolló perfectamente", señaló el líder del campeonato italiano en un comunicado. El volante de 35 años "seguirá ahora un programa de rehabilitación en las próximas semanas".

Antes de pasar por el quirófano, Cuadrado se había pronunciado sobre la situación y expresó toda su tristeza, afirmando que intentó a toda costa evitar una cirugía para no estar tanto tiempo sin jugar, pero que la recomendación de los médicos especialistas fue la de operarse de una vez para no traer consecuencias peores en un futuro.

"Me entristece mucho en este tiempo que llevo por no haberlo podido hacer para este gran club que me ha dado una grandiosa oportunidad", fueron unas de sus palabras en la publicación en su cuenta de Instagram.

En Italia revelan cuándo volvería Cuadrado

Aunque Inter de Milán no especificó el tiempo de baja de Juan Guillermo Cuadrado, la prensa italiana filtró que el proceso de recuperación tardará entre dos y tres meses y que lo probablemente volvería a los entrenamientos en marzo. El colombiano, que llegó esta temporada al Inter procedente de la Juventus, ha disputado nueve partidos, siete del campeonato, como suplente.