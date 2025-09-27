Juan David Cabal tuvo su estreno goleador y salvó a la Juventus de alejarse del liderato

El fútbol italiano vivió una jornada especial para el colombiano Juan David Cabal, quien marcó su primer gol con la camiseta de la Juventus en el empate 1-1 frente a la Atalanta por la Serie A. El lateral, que recientemente superó una larga lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por varios meses, ingresó al terreno de juego al minuto 76 en sustitución del brasileño Bremer, quien pidió el cambio por molestias físicas.

Apenas dos minutos después de entrar, Cabal aprovechó un rebote en el área tras un cobro de tiro libre y con un potente remate de pierna izquierda envió el balón al fondo de la red, firmando el tanto de la igualdad.

El jugador celebró con mucha emoción junto a sus compañeros, mostrando la importancia de este momento en su carrera. Su gol fue decisivo para que la Juventus rescatara un punto en un partido que parecía inclinarse a favor de la Atalanta.

Reconocimiento del técnico Igor Tudor

Tras el encuentro, el entrenador de la ‘Vecchia Signora’, Igor Tudor, no ocultó su satisfacción por el desempeño del colombiano. “Cabal es un chico que lleva tiempo trabajando bien; un jugador fuerte al que siempre he admirado mucho. Me alegro mucho por él”, aseguró en rueda de prensa. Tudor también aprovechó para aclarar la situación de Bremer, quien encendió las alarmas al pedir el cambio: “Jugó un partido complicado, se gastó mucho, pero para mí no es nada grave, sólo cansancio”.

RELACIONADO Luis Díaz quiso terminar la polémica y se pronunció sobre si Bundesliga le quitó el gol o no

Juventus sigue firme en la pelea por el liderato

Con este resultado, la Juventus sumó su segundo empate consecutivo en la Serie A y llegó a 11 unidades, manteniéndose en la segunda casilla de la clasificación a solo un punto del líder Nápoles. La afición bianconera celebró el regreso y el aporte goleador de Cabal, quien podría convertirse en una pieza clave para el equipo en el tramo decisivo de la temporada.