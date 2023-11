Jugador del Bucaramanga fue abordado por hinchas del América saliendo del Pascual con su esposa

Este miércoles 8 de noviembre se llevó a cabo la última fecha del todos contra todos del fútbol colombiano y el América de Cali no pudo lograr colocarse como cabeza de cuadrangular debido a que cayó frente al Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero, estadio donde se registró un hecho reprochable tras el pitazo final.

El cuadro ‘escarlata’ necesitaba de una victoria frente a su gente para poder ubicarse en la segunda posición y así ser cabeza de cuadrangular, sin embargo, Bucaramanga, a pesar de que ya no se jugaba mayor cosa porque no tenía posibilidades de clasificar, terminó realizando un gran partido en el Pascual y se impuso frente a uno de los favoritos para el título.

Juan David Rodríguez, abordado por hinchas del América

Tras la victoria del Atlético Bucaramanga, los jugadores del equipo ‘leopardo’ podían ir a descansar ya que no lograron la clasificación a los cuadrangulares, por lo que Juan David Rodríguez, mediocampista del plantel, aprovechó el estar en Cali para irse junto a su esposa para su casa, pero fue abordado por algunos hinchas del América.

De acuerdo narró en su cuenta de ‘X’, el futbolista caminaba tranquilamente por los alrededores del estadio Pascual Guerrero tras finalizar el partido, cuando algunos hinchas lo abordaron y le estaban exigiendo que se quitara la camiseta del club en el que juega.

De no creer: pidió disculpas

Rodríguez usó sus redes sociales para pedirle, aparentemente de manera sarcástica, excusas a los hinchas del América por caminar junto a su esposa dirigiéndose a su hogar con la indumentaria del equipo para el que trabaja.

No tenía otra ropa que no fuera la del equipo al que hoy me debo. No pensamos que eso podría poner en riesgo nuestra vida y la de nuestro hijo. No volverá a suceder. — Juan David Rodriguez Rico (@jdrico67) November 9, 2023

“No tenía otra ropa que no fuera la del equipo al que hoy me debo. No pensamos que eso podría poner en riesgo nuestra vida y la de nuestro hijo. No volverá a suceder”, señaló el jugador del Bucaramanga.

Este hecho es reprochable para el fútbol colombiano, pues a pesar de que estos equipos no tienen ninguna rivalidad histórica, ni el juego significó mayores novedades en la tabla de posiciones, algunos aficionados no soportaron ver al futbolista caminar junto a su esposa y su bebé, alrededor del estadio.