Juan Guillermo Cuadrado podría regresar al fútbol colombiano: dos clubes ya lo buscan

Juan Guillermo Cuadrado vuelve a generar expectativa en el entorno del fútbol colombiano.

En medio de la recta final de la temporada europea, el futbolista antioqueño aparece como una de las posibles grandes incorporaciones del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), justo cuando su vínculo contractual en Italia está próximo a terminar.

De acuerdo con información revelada por el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, dos clubes tradicionales del país ya habrían iniciado acercamientos para conocer la situación del jugador.

¿Qué equipos del FPC están interesados en Juan Guillermo Cuadrado?

Según el periodista, se trataría de instituciones históricas identificadas con los colores verde y rojo, lo que ha despertado especulaciones entre aficionados y analistas si se trata de Atlético Nacional, Independiente Medellín, América o el Deportivo Cali.

El interés por Cuadrado no es casualidad. Su trayectoria en el fútbol europeo, donde ha militado en equipos de primer nivel durante más de una década, lo posiciona como un fichaje de alto impacto para cualquier club colombiano.

Además, su experiencia internacional, sumada a su vigencia competitiva, lo convierten en una opción atractiva tanto desde lo deportivo como desde lo mediático.

En un contexto donde los equipos del FPC buscan jerarquía y liderazgo, la posible llegada del extremo podría marcar una diferencia significativa.

¿Cuál es el presente de Cuadrado y qué opciones tiene en el mercado?

Actualmente, Cuadrado milita en el Pisa de Italia, equipo con el que tiene contrato hasta junio. En esta etapa, el colombiano busca aprovechar cada minuto en cancha para demostrar su nivel.

Su rendimiento en los últimos partidos será determinante no solo para definir su continuidad en Europa, sino también para evaluar posibles ofertas desde otros mercados. En ese sentido, Brasil aparece como otro destino viable.

Diversos clubes del fútbol brasileño estarían siguiendo de cerca su situación contractual, lo que podría generar una competencia directa con los equipos del FPC interesados en ficharlo. Esta disputa, en caso de concretarse, pondría a Cuadrado en una posición clave para decidir su próximo paso profesional.

El posible regreso de Cuadrado al país no solo representaría un refuerzo de lujo, sino también un impulso para la liga local, que en los últimos años ha buscado recuperar protagonismo con la llegada de figuras consolidadas.

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Por ahora, el futuro del jugador sigue abierto. Sin embargo, todo indica que las próximas semanas serán decisivas para definir si uno de los referentes recientes de la Selección Colombia vuelve a jugar en casa o continúa su carrera en el exterior.