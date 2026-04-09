“Jugamos mejor contra equipos difíciles”: presidente de Millonarios tras mal rendimiento

El mal rendimiento de Millonarios encendió las alarmas en el club bogotano tras su derrota en la Copa Sudamericana 2026 y una racha negativa en la Liga BetPlay. El presidente Enrique Camacho se pronunció con preocupación y lanzó críticas directas al equipo, señalando la necesidad de ajustes urgentes, especialmente en el aspecto mental de los jugadores.

La caída 2-0 ante O’Higgins en Chile, en el debut del grupo C de la Copa Sudamericana, dejó una sensación amarga en el entorno de Millonarios. Más allá del resultado, la falta de jerarquía internacional evidenciada en el juego generó cuestionamientos tanto en la dirigencia como en la hinchada.

Este panorama contrasta con el impulso que traía el equipo ‘embajador’ tras eliminar a Atlético Nacional en la fase previa del torneo continental, un triunfo que había despertado ilusión. Sin embargo, la primera salida internacional expuso falencias que hoy preocupan en el club.

¿Qué dijo Enrique Camacho sobre el bajo rendimiento de Millonarios?

El presidente Enrique Camacho fue claro al reconocer el difícil momento deportivo. “Venimos de tres partidos malos”, afirmó, dejando ver que la dirigencia ya analiza correctivos inmediatos. En ese sentido, aseguró que el club trabaja en ajustes internos para recuperar el nivel competitivo.

Además, respaldó al técnico Fabián Bustos, quien, según explicó, no ha manifestado inconformidad con la plantilla. Por el contrario, considera que cuenta con jugadores suficientes y competitivos para afrontar los retos de la temporada.

No obstante, Camacho fue crítico con el desempeño del equipo en partidos clave: “Parece que jugamos mejor contra los equipos difíciles que contra los fáciles”, señaló, evidenciando una irregularidad que ha afectado los resultados recientes.

El dirigente también puso sobre la mesa un aspecto fundamental: la mentalidad. Según explicó, los futbolistas han demostrado capacidad en encuentros exigentes, pero deben sostener ese nivel en todos los compromisos. Esta lectura apunta a un problema de concentración y actitud, más que de talento.

Millonarios no la pasa bien en Liga y Sudamericana

El impacto del bajo rendimiento ya se refleja en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Millonarios sumó apenas un punto de los últimos seis disputados, tras empatar con Fortaleza y perder frente a Jaguares, dos equipos ubicados por debajo en la clasificación.

Estos resultados lo sacaron del grupo de los ocho mejores, obligándolo a un cierre casi perfecto en las últimas cuatro jornadas para asegurar un lugar en los cuadrangulares semifinales. La presión aumenta, especialmente en un torneo donde la regularidad es clave.

En el plano internacional, la derrota en Chile complica su camino en la Copa Sudamericana, un certamen que exige solidez tanto de local como de visitante. La falta de contundencia y jerarquía fuera del país es un factor que el equipo deberá corregir rápidamente si quiere aspirar a avanzar en la fase de grupos.

El próximo desafío no será menor. Millonarios enfrentará a Santa Fe el próximo domingo 12 de abril en una nueva edición del clásico capitalino.