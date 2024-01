Juan Pablo Vargas se perderá una nueva final con Millonarios: ¿Qué pasó?

Este miércoles 17 de enero, el plantel de Millonarios llegó al Aeropuerto El Dorado para emprender rumbo hacia la ciudad de Barranquilla, donde afrontará la final de ida de la Superliga BetPlay 2024 contra Junior. Noticias RCN Digital pudo contactar a miembros de la escuadra 'embajadora', quienes le confirmaron la 'baja' de Juan Pablo Vargas.

Alberto Gamero y los 'azules' no tuvieron suerte en la previa de este importante compromiso, pues varios jugadores sufrieron percances físicos. Juan Carlos Pereira salió lesionado en uno de los amistoso contra La Equidad y posteriormente se confirmó que "presentó un lesión del músculo popliteo de la rodilla izquierda". Por su parte, Samuel Asprilla "sufrió, en entrenamiento, lesión de ligamentos cruzados de su rodilla derecha".

Daniel Cataño se sumó a estas 'bajas' porque no pudo completar la pretemporada y no está en plenitud física. Asimismo, Daniel Ruiz está en Venezuela, representando a la Selección Colombia en el Torneo Preolímpico rumbo a París 2024. Jader Valencia no se ha recuperado de su lesión y no será tenido en cuenta para el duelo en el 'coloso de la Ciudadela'.

¿Por qué no jugará Juan Pablo Vargas la final de ida de la Superliga?

Como le ha sucedido en repetidas ocasiones, el 'tico' no podrá jugar un duelo decisivo con el conjunto capitalino. Recordemos que se perdió ambas finales de la Liga 2021-II contra Deportes Tolima por problemas de las vértebras lumbares; no jugó ninguno de los duelos en la conquista de la Liga 2023-I contra Atlético Nacional; y no estuvo en las finales de ida de la Copa Colombia contra Junior (2022) y los 'verdes' (2023).

Pues bien, Noticias RCN Digital pudo conocer que el central costarricense sufrió un "golpe en la rodilla". Así las cosas, Gamero tendrá que elegir al compañero de Andrés Llinás para el duelo en la capital atlanticense. Con la salida de Andrés Murillo, Óscar Vanegas o Jorge Arias parecen ser los principales candidatos para suplir al 'tico'.

Juan Pablo Vargas se perderá la final de ida contra Junior