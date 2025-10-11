‘Juanfer’ no aguantó más y explotó contra periodista: fuerte cruce en zona mixta

La tensión que se vivió tras el superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate tuvo un inesperado protagonista: Juan Fernando Quintero. El volante colombiano, visiblemente molesto por la derrota 2-0 de su equipo en La Bombonera, protagonizó un fuerte cruce con un periodista en la zona mixta, luego de sentirse atacado por las críticas hacia el desempeño del plantel.

Quintero, quien ha sido uno de los referentes de River desde su regreso al fútbol argentino, no contuvo su frustración y respondió con dureza a una pregunta que consideró irrespetuosa. “¿Tú fuiste el que hiciste la pregunta la vez pasada, cierto? Haces preguntas muy especiales”, lanzó inicialmente el mediocampista con evidente molestia. La discusión se dio justo después de que el comunicador afirmara que no veía a los jugadores dejar la piel en la cancha como ellos mismos aseguraban.

Un Quintero cansado de las críticas

El jugador, que ha sido blanco de cuestionamientos en las últimas semanas, no ocultó su fastidio y aprovechó el momento para defender tanto su profesionalismo como el de sus compañeros. “Es tu percepción. Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, qué dice. Parece que no eres profesional, discúlpame, te respondo, cada quien tiene su percepción, se respeta”, expresó el colombiano ante la prensa, marcando un límite a lo que considera ataques personales disfrazados de análisis deportivos.

Su tono y sus palabras reflejaron el cansancio de un futbolista que, además de lidiar con la presión de un resultado adverso, siente que muchas veces la crítica mediática cruza la línea del respeto.

“Si salimos campeones, no digan nada”

Antes de retirarse, Quintero dejó un mensaje contundente a los medios: “Si salimos campeones, no vayan a decir nada”. La frase, que rápidamente se viralizó, sintetiza el hartazgo del jugador con lo que percibe como una falta de coherencia en las evaluaciones periodísticas.

El episodio ha generado un intenso debate entre hinchas, periodistas y analistas, dividiendo opiniones sobre si el colombiano actuó impulsivamente o si simplemente defendió su dignidad profesional. Lo cierto es que la derrota ante Boca no solo dolió en el marcador, sino que también desató una tormenta mediática que seguirá dando de qué hablar en el fútbol argentino.