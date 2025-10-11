CANAL RCN
Deportes

‘Juanfer’ no aguantó más y explotó contra periodista: fuerte cruce en zona mixta

Juan Fernando Quintero protagonizó un fuerte cruce con un periodista tras la derrota en el superclásico contra Boca Juniors.

Juanfer Quintero
Foto: @TNTSportsAR

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
06:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tensión que se vivió tras el superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate tuvo un inesperado protagonista: Juan Fernando Quintero. El volante colombiano, visiblemente molesto por la derrota 2-0 de su equipo en La Bombonera, protagonizó un fuerte cruce con un periodista en la zona mixta, luego de sentirse atacado por las críticas hacia el desempeño del plantel.

Quintero, quien ha sido uno de los referentes de River desde su regreso al fútbol argentino, no contuvo su frustración y respondió con dureza a una pregunta que consideró irrespetuosa. “¿Tú fuiste el que hiciste la pregunta la vez pasada, cierto? Haces preguntas muy especiales”, lanzó inicialmente el mediocampista con evidente molestia. La discusión se dio justo después de que el comunicador afirmara que no veía a los jugadores dejar la piel en la cancha como ellos mismos aseguraban.

'Juanfer' Quintero contó qué hay detrás de sus reacciones al ser sustituido en River Plate
RELACIONADO

'Juanfer' Quintero contó qué hay detrás de sus reacciones al ser sustituido en River Plate

Un Quintero cansado de las críticas

El jugador, que ha sido blanco de cuestionamientos en las últimas semanas, no ocultó su fastidio y aprovechó el momento para defender tanto su profesionalismo como el de sus compañeros. “Es tu percepción. Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, qué dice. Parece que no eres profesional, discúlpame, te respondo, cada quien tiene su percepción, se respeta”, expresó el colombiano ante la prensa, marcando un límite a lo que considera ataques personales disfrazados de análisis deportivos.

Su tono y sus palabras reflejaron el cansancio de un futbolista que, además de lidiar con la presión de un resultado adverso, siente que muchas veces la crítica mediática cruza la línea del respeto.

River no levanta cabeza: Boca Juniors se quedó con el superclásico
RELACIONADO

River no levanta cabeza: Boca Juniors se quedó con el superclásico

“Si salimos campeones, no digan nada”

Antes de retirarse, Quintero dejó un mensaje contundente a los medios: “Si salimos campeones, no vayan a decir nada”. La frase, que rápidamente se viralizó, sintetiza el hartazgo del jugador con lo que percibe como una falta de coherencia en las evaluaciones periodísticas.

El episodio ha generado un intenso debate entre hinchas, periodistas y analistas, dividiendo opiniones sobre si el colombiano actuó impulsivamente o si simplemente defendió su dignidad profesional. Lo cierto es que la derrota ante Boca no solo dolió en el marcador, sino que también desató una tormenta mediática que seguirá dando de qué hablar en el fútbol argentino.

El ángulo del gol de Luis Díaz que muestra que era 'imposible' hacerlo
RELACIONADO

El ángulo del gol de Luis Díaz que muestra que era 'imposible' hacerlo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Fe

Santa Fe ganó en el último suspiro y depende de sí mismo para meterse a los ocho

Luis Díaz

Luis Díaz se sumó a la concentración de Colombia en Estados Unidos

América de Cali

América goleó a Unión Magdalena y quedó al borde de la clasificación: ¿cómo quedó la tabla?

Otras Noticias

Estados Unidos

Senado de Estados Unidos aprobó acuerdo para reabrir el Gobierno y financiarlo hasta enero: ¿qué significa?

Esto ocurrió después de semanas de crisis que dejaron a miles de empleados sin salarios y paralizaron servicios en el país.

Ecopetrol

Demandarán a la ANLA por presuntamente dilatar licencias de proyectos de Ecopetrol

La USO, el sindicato de Ecopetrol, tendría la intención de denunciar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales por presuntas irregularidades en procesos de licencias.

Cuidado personal

¿Qué pasa si se duerme con maquillaje? esto es lo que debe saber

La casa de los famosos

¡La Casa de los Famosos 2026 tiene nuevo integrante confirmado!

Resultados lotería

Cayó el Baloto en Colombia: vea el número ganador y de dónde es el nuevo millonario