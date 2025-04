Juan Fernando Quintero recordó su pacto con Racing y la posibilidad de volver a River Plate

Juan Fernando Quintero volvió a Buenos Aires, esta vez con los colores del América de Cali para enfrentar a Huracán por la tercera fecha de la fase de grupo de Copa Sudamericana.

Su regreso al país donde vivió una de las etapas más recordadas de su carrera, especialmente en River Plate, generó muchas preguntas, y los medios argentinos no tardaron en consultarle sobre la posibilidad de un regreso al club de Núñez.

Juan Fernando Quintero sobre un posible regreso a River

La respuesta del colombiano fue clara: por ahora, no es una opción. Pues además de su presente en América de Cali, tiene un pacto con Racing Club, su último equipo en Argentina.

Durante su encuentro con periodistas, Quintero reveló que existe un acuerdo moral con Racing, club donde también jugó recientemente.

“Se habló de un pacto de no volver”

“Yo se lo expresé a Diego Milito, que no iba a ir a River Plate en ese momento. Se habló de un pacto de no venir en determinado tiempo”, comentó el volante, en entrevista con Espn, dejando claro que no traicionaría ese compromiso, al menos en el corto plazo.

Aunque el cariño con River sigue intacto y muchos hinchas sueñan con su retorno, Juanfer fue enfático en respetar el pacto que asumió con la directiva de la 'Academia'.

Un presente enfocado en América de Cali

A pesar del revuelo que generó su presencia en Argentina, Quintero también aprovechó para hablar de su actualidad. “Me siento en casa cada vez que vengo a Buenos Aires, pero hoy estoy enfocado en América”, aseguró.

El talentoso mediocampista está concentrado en el compromiso de Copa Sudamericana entre Huracán vs. América de Cali, el cual se llevará a cabo a las 5: 00 p.m. (hora en Colombia).