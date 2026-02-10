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Sacerdote abusaba sexualmente a una niña de 13 años en casa cural de Buga

La menor participaba en actividades juveniles de la parroquia que lideraba el padre, así se ganó su confianza para presuntamente abusarla.

Sacerdote abusaba sexualmente a una niña de 13 años en casa cural de Buga
Foto: diseñada por Magnific

Yhonay Díaz

octubre 02 de 2026
07:20 a. m.
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La confianza que una niña de 13 años depositó en su guía espiritual se habría convertido en la herramienta que un sacerdote utilizó para presuntamente abusarla sexualmente en Guadalajara, Buga, Valle del Cauca.

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El caso, que salió a la luz tras la denuncia de la menor en noviembre de 2025, deja en evidencia cómo una autoridad religiosa puede ser instrumentalizada para cometer delitos de carácter sexual.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el sacerdote:

(…) ejerció funciones pastorales en una parroquia del municipio, al parecer, estableció una relación de cercanía con la víctima, que participaba en grupos y encuentros juveniles que estaban a su cargo.

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Sacerdote habría abusado a niña en la casa cural

La menor participaba en grupos juveniles y encuentros parroquiales que estaban bajo la supervisión directa del sacerdote.

Los elementos materiales probatorios señalan que el sacerdote presuntamente se valió de la posición de poder que ostentaba dentro de la comunidad religiosa para ganarse la confianza de la niña.

Esta relación, construida en el contexto de sus actividades como guía espiritual, habría sido el mecanismo que le permitió acercarse directamente a la menor.

El sacerdote presuntamente se valió de la autoridad y posición que ostentaba para llevar a la niña a una habitación de la casa cural, y realizar actividades de tipo sexual. Posteriormente, la menor de edad habló con sus familiares y les contó lo sucedido.

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Sacerdote abusador sexual fue enviado a la cárcel

El testimonio de la menor fue posteriormente ratificado peritos de Medicina Legal y funcionarios de la Policía Judicial.

Un fiscal imputó al religioso el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado; cargo que no aceptó y se declaró inocente.

Tras evaluar los argumentos presentados por las partes durante las audiencias, el juez de control de garantías impuso al sacerdote medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.

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