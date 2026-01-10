CANAL RCN
¿Un jugador de la Selección Colombia podría comprar a un histórico equipo del FPC? Esto dijo

Al jugar le realizaron la pregunta y respondió sin filtros. Estos son los detalles.

Foto: Dimayor.

enero 10 de 2026
03:42 p. m.
En los últimos días, un importante jugador de la Selección Colombia estuvo en su ciudad natal debido a que continúa de vacaciones.

Se trata de Jorge Carrascal, que fue una de las figuras de Flamengo en la obtención de la última Copa Libertadores y el campeonato brasileño.

El talentoso volante de creación, como siempre acostumbra a hacer, jugó fútbol en uno de los barrios de Cartagena y al final tuvo un diálogo con los medios de comunicación.

Fue así como le preguntaron que si tiene en mente comprar al Real Cartagena y él entregó una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

Jorge Carrascal reconoció que sueña con comprar al Real Cartagena

En su natal Cartagena, Jorge Carrascal se declaró como un hincha fervoroso del equipo de su ciudad e ilusionó a los hinchas para el futuro.

"Siempre, siempre, soy hincha del Real Cartagena a morir. La verdad es que yo soy hincha desde 'pelaito'", comenzó afirmando el volante de la Selección Colombia.

"Mi sueño es ser dueño del Real Cartagena y por eso estoy trabajando duro", concluyó.

Aquí puede ver el video de las declaraciones de Jorge Carrascal, uno de los jugadores colombianos que está gozando de una gran actualidad:

Estos fueron los números de Jorge Carrascal en la temporada 24/25

Jorge Carrascal fue uno de los hombres de confianza de Filipe Luis en el Flamengo durante la última temporada y sumó 3.395 minutos en 50 partidos.

Además, en ese lapso, anotó 11 goles y realizó 10 asistencias.

El volante de la Selección Colombia, que tiene 27 años, ya acumula cuatro títulos con el Flamengo. Eston son:

  • Serie A 2025.
  • Copa Libertadores 2025.
  • Derbi de las Américas 2025.
  • Copa Challenger 2025.

Adicionalmente, su rendimiento fue tan alto que fue incluido en el equipo ideal de la última Copa Libertadores y lo catalogaron como el mejor jugador de la Copa Challenger de la FIFA.

 

