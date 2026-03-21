Jugador de Millonarios se encuentra en la UCI tras desmayarse en un partido en Bogotá: esto se sabe

Durante las últimas horas de este sábado, el entorno de Millonarios se encuentran en vilo tras conocerse el delicado incidente de salud protagonizado por Santiago Castrillón, una de las promesas más brillantes de las divisiones menores del embajador.

De acuerdo con fuentes cercanas al club, el joven volante de 18 años permanece bajo pronóstico reservado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Bogotá, luego de sufrir un desvanecimiento súbito durante un compromiso deportivo disputado este sábado ante Independiente Santa Fe por la categoría Sub 20.

El suceso ocurrió durante la jornada matutina de este 21 de marzo, en el marco de las competencias juveniles que el club embajador adelanta en la capital. Según los primeros reportes, Castrillón, quien se desempeña como volante creativo y porta el dorsal número 10 en la categoría Sub-20, se desplomó sin previo aviso en el terreno de juego, lo que provocó la interrupción inmediata del encuentro y la entrada de los cuerpos médicos.

Ante la gravedad de la situación, el jugador recibió maniobras de reanimación en el sitio antes de ser trasladado de urgencia en ambulancia hacia la Clínica La Colina.

Fuentes cercanas a la institución confirman que el futbolista ingresó con signos vitales inestables, lo que obligó a su internación inmediata en la unidad de cuidados especializados para estabilizar su condición y realizar estudios electrofisiológicos profundos.

Santiago Castrillón, nacido en el año 2007 y oriundo de Bucaramanga, se ha consolidado como una pieza fundamental en la estructura del "semillero" azul. Su talento no pasó desapercibido para el cuerpo técnico del equipo profesional; en octubre de 2025, recibió su primera convocatoria al plantel principal bajo la dirección de Hernán Torres, destacándose por su visión de juego y técnica individual.

Hasta el momento, Millonarios FC no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas exactas del síncope, manteniendo la prudencia que el caso requiere.

No obstante, el entorno del club, compañeros de equipo y familiares han iniciado cadenas de oración en redes sociales, esperando un parte médico favorable en las próximas horas.