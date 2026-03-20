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Nacional citó a “conversatorio” urgente ante golpes sufridos contra Millonarios

El presidente de Atlético Nacional junto a su DT y capitanes del club estuvieron en una rueda de prensa imprevista.

Arango
Foto: Nacional oficial

Sergio García

marzo 20 de 2026
05:03 p. m.
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En un movimiento poco habitual y que tomó por sorpresa a gran parte del entorno futbolero, Atlético Nacional convocó este viernes 20 de marzo a un conversatorio con los medios de comunicación. La intención principal fue enviar un mensaje directo a la hinchada tras una serie de resultados adversos frente a su máximo rival, Millonarios, que dejaron un impacto profundo tanto en lo deportivo como en lo emocional.

El presidente del club, Sebastián Arango, lideró este espacio en el que se abordaron diferentes temas sensibles para la institución. La reciente eliminación en la Copa Sudamericana, sufrida en condición de local ante el conjunto bogotano, fue el primer golpe. Semanas después, el equipo volvió a enfrentarlo en el Estadio El Campín y el resultado fue aún más doloroso: una derrota 3-0 que incrementó la preocupación de los aficionados.

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Un mensaje directo a la hinchada tras los golpes recientes

El ambiente alrededor del equipo se tornó tenso en los últimos días, marcado por la frustración de los seguidores, quienes esperaban una mejor respuesta en dos compromisos de alta carga simbólica. Consciente de esta situación, Arango decidió dar la cara y reconocer el momento que atraviesa la institución.

“Los últimos días han sido duros para los que amamos a Atlético Nacional. La eliminación de Sudamericana nos golpeó. Entendemos que haya generado una frustración legítima y lo compartimos desde el club”, expresó el dirigente, en un mensaje que buscó empatizar con el sentimiento generalizado de la hinchada verdolaga.

Más allá de los resultados, el directivo dejó claro que el impacto no solo ha sido deportivo, sino también anímico, afectando a un grupo de jugadores que venía compitiendo en buena forma en el torneo local, pero que no logró responder en los duelos más determinantes.

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Continuidad del proceso y respaldo al cuerpo técnico

Uno de los puntos centrales del conversatorio fue la confirmación de la continuidad del entrenador Diego Arias. En medio de los cuestionamientos y la presión externa, la dirigencia optó por mantener la estabilidad del proyecto deportivo, considerando que los resultados globales siguen siendo competitivos.

Arango respaldó públicamente el trabajo del cuerpo técnico y dejó en claro que no habrá cambios inmediatos, pese al difícil contexto. La decisión apunta a sostener una idea de juego y un proceso que, según el club, aún tiene margen de crecimiento.

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De esta manera, Atlético Nacional busca recomponer su camino, apoyándose en la solidez institucional y en la confianza hacia su plantel y entrenador, con el objetivo de superar el golpe anímico y responder en los próximos desafíos deportivos.

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