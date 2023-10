Revelan el técnico que querían los jugadores de la Selección por encima de Queiroz

Después de una doble jornada eliminatoria en Barranquilla y Quito, los futbolistas de la Selección Colombia regresaron a sus respectivos equipos para continuar con sus temporadas correspondientes y en las últimas horas unas declaraciones de Carlos Bacca, exjugador del combinado nacional, han dado bastante de qué hablar.

El actual delantero del Junior de Barranquilla no regresó al seleccionado colombiano desde hace varios años debido a su rendimiento futbolístico y en diálogo con Diario AS señaló que los aficionados colombianos son muy ingratos con los jugadores que los han representando internacionalmente.

El capitán del Junior se prepara para luchar por la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en el equipo dirigido por Arturo Reyes, DT por el cual tiene mucho cariño y así lo dejó saber.

“Me gusta como juega el Junior de Reyes. Queremos proponer”, dijo el goleador nacido en Puerto Colombia.

Reyes ha podido ir haciéndose un nombre en la institución barranquillera e incluso en la Federación Colombiana de Fútbol teniendo en cuenta que ha sido técnico de algunas categorías e incluso de la selección mayores por algunas semanas.

“El respaldo el profe lo tiene de los directivos, por algo lo colocaron. El mío, por supuesto, porque lo conozco, lo tuve en la Selección”, señaló.

Querían a Reyes por encima de Queiroz

Respecto a lo que fue el paso de Reyes por la Selección, Bacca reveló que los jugadores tuvieron una reunión con la directiva de la Federación después de la salida de José Néstor Pékerman y allí solicitaron que el actual técnico del Junior se quedara en el banquillo del seleccionado nacional.

“Estábamos jugando bien, alegre, un fútbol que le gusta a la gente. Íbamos con alegría a la concentración y se hizo una reunión para que el profe Arturo siguiera, pero la respuesta fue que ya estaba contratado el profe Queiroz”, declaró.

“La realidad de lo que pasó con Queiroz todo la sabemos, no quiere decir que si se hubiese queda el profe Arturo, no lo sabemos, no podemos hablar de algo que no sucedió... pero sí de los 4 partidos, cómo nos sentimos cuando íbamos a esas convocatorias, la alegría del que jugaba y no jugaba, era buen ambiente y eso es lo más importante”, desveló.