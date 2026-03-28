Insólito: jugadores de Mauritania se pelearon por las camisetas de Argentina tras la derrota

La selección de Argentina cumplió con el trámite y se impuso 2-1 frente a Mauritania en un amistoso internacional disputado en La Bombonera. Sin embargo, más allá del resultado, el compromiso dejó sensaciones encontradas tanto por el nivel futbolístico como por una curiosa escena que terminó robándose la atención de los aficionados.

Un triunfo sin brillo y con autocrítica

El equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó ampliamente las acciones desde el inicio, con una posesión cercana al 80% y control territorial absoluto. La apertura del marcador llegó temprano gracias a Enzo Fernández, quien apareció en el área para empujar un centro preciso desde la derecha. Poco después, Nicolás Paz amplió la ventaja con un brillante tiro libre que dejó sin opciones al arquero rival.

Para el complemento ingresó Lionel Messi, quien había iniciado en el banco por decisión técnica. No obstante, el funcionamiento colectivo del campeón del mundo bajó considerablemente. El equipo perdió intensidad, cometió imprecisiones y permitió que el conjunto africano creciera en el juego.

Mauritania aprovechó ese bajón y generó varias aproximaciones, obligando a Emiliano Martínez a intervenir en repetidas ocasiones. Finalmente, en el tiempo de adición, Jordan Lefort descontó tras capturar un rebote en el área, sellando el 2-1 definitivo.

Tras el encuentro, Scaloni fue claro en su análisis y reconoció que el rendimiento estuvo lejos de lo esperado, dejando en evidencia aspectos por corregir de cara a la recta final de preparación rumbo al Mundial de 2026.

La escena viral que se robó las miradas

Más allá de lo ocurrido dentro del campo, una de las imágenes más comentadas surgió después del pitazo final. En el vestuario visitante, varios jugadores de Mauritania protagonizaron un momento particular al repartirse las camisetas intercambiadas con los futbolistas argentinos.

La escena, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, mostró a uno de los jugadores africanos llegando con varias camisetas en mano y distribuyéndolas entre sus compañeros. En medio de risas y discusiones amistosas, algunos de ellos intentaban quedarse con las más codiciadas, especialmente las de Messi y Rodrigo De Paul.

Lejos de cualquier polémica, el episodio reflejó el impacto que genera enfrentar a figuras de talla mundial y dejó una postal distinta en un partido que, en lo deportivo, no logró cumplir con las expectativas. Mientras tanto, Argentina continuará su preparación y volverá a presentarse en el mismo escenario en los próximos días, con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista.