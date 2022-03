¡En gavilla! Jugadores del Cali pusieron la cara y respaldaron a Rafael Dudamel

Fue una debacle para el Deportivo Cali lo que ocurrió este sábado en el clásico vallecaucano contra América. Cayó 0-1 en casa jugando contra un equipo con nueve jugadores en todo el segundo tiempo.

La dura derrota no pudo caer en un peor momento. El 'azucarero' está en la zona baja de la Liga BetPlay y hace más de una semana perdió el título de la Superliga frente al Deportes Tolima.

Ahora más que nunca, la continuidad de Rafael Dudamel está en entredicho y por eso, se pronosticaba una rueda de prensa caliente para las toldas verdes. Consientes de esa situación, los jugadores no dejaron solo a su entrenador y asistieron en 'gavilla' a "dar la cara" y respaldar al DT venezolano.

Michael Ortega: "Hay gente que quiere que nos vaya mal"

El primero en tomar la vocería fue Michael Ortega, capitán del equipo en reemplazo del sancionado Teófilo Gutiérrez, y quien aseguró que tienen la gran responsabilidad del momento del Cali, pero que tienen todo el potencial para darle la vuelta.

"Venimos a darle el pecho a la situación sabemos lo difícil que es. Pedimos perdón, pero ahí estamos dando la cara y tratando de levantar. Entendemos al hincha pero tendremos dos semanas largas que nos caen bien. El profe no tiene nada que ver, por eso venimos nosotros. Acá estamos poniendo el pecho", afirmó.

Ortega también se refirió a la situación de Dudamel y su relación con los jugadores, a lo que dijo que lo respaldan totalmente y además, dio punzantes declaraciones al hablar sobre la sanción de 'Teo' Gutiérrez.

"Lo sacamos campeón, lo respaldamos 100% por eso estamos acá. No se nos dio, llegamos y llegamos. Hay que tener un poco más de suerte en el futbol también. Mucha gente afuera no da buena energía. Hay mucha gente que quiere que nos vaya mal porque somos el campeón. Me siento muy triste por la injusticia que cometieron con Teo, es algo que no se puede perdonar. No sé qué tienen contra nosotros, el país está vuelto nada con tanta injusticia, hay muchas cosas que no están bien y el fútbol no puede ser una de ellas. Nos sentimos mal con este golpe. Hay que levantar y tener la frente en alto".

John Vásquez libró a Dudamel de toda culpa

El otro referente en pronunciarse en la rueda de prensa fue Jhon Vásquez, quien defendió a capa y espada a Rafael Dudamel y responsabilizó a sus compañeros de la mala campaña del Cali.

"Esto es futbol, el equipo se entregó al máximo. A veces hace falta suerte. Nosotros somos culpables, no el entrenador, nosotros salimos a la cancha. Somos responsables y vamos a luchar hasta el final. Esto es luchando, contra viento y marea, y no vamos a rendirnos", declaró.

Dudamel también puso la cara

Apenas terminó Vásquez su intervención, Dudamel ingresó a la sala de prensa y se sentó junto a sus dirigidos para agradecerles el acto que tuvieron con él y referirse al trámite del partido contra América.

"Esto es un acto de profesionalismo y valentía de los jugadores. No fue un partido cualquiera, perdimos un clásico y sabemos el dolor que genera en nuestra gente y qué decir en nosotros. De verdad que tengo que felicitarlos porque no es normal tener un grupo tan valiente. Hace tres meses celebrábamos del futbol y hoy lo sufrimos. Hoy tenemos la misma gallardía para darle la cara a nuestra gente", comenzó el DT.

Luego, continuó, analizando el juego: "América llegó dos veces al arco, una fue gol y otra palo. Nosotros hicimos un buen segundo tiempo. Hicimos unos 15 minutos pero después nos entró la angustia que nos alejó de la lucidez para encontrar la forma para vulnerar un bloque defensivo eficiente. Nos faltó tranquilidad para definir".

Y rescató: "Ellos tuvieron coraje para defenderse en la adversidad con nueve hombres. A nosotros nos faltó lucidez para encontrar el camino. Ellos, a su forma, afrontaron con coraje y a nosotros nos faltó tranquilidad".

Deportivo Cali está en la casilla 18 de la tabla de la Liga BetPlay con siete puntos de 30 posibles, y a siete de diferencia respecto al octavo (Envigado). Por eso, Rafael Dudamel sentenció que aún no hay nada definido en el campeonato y que están a tiempo para luchar y revertir el mal presente del equipo.

"No estamos muertos, sabemos lo que va a producir esto en nuestra gente. Estamos dando un paso adelante y decir que nosotros ponemos la cara. Por eso aplaudo que los jugadores hayan venido de manera atípica a ponerles la cara", finalizó.