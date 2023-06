Julio César Falcioni ilusionó a los hinchas del América: “Ojalá se dé la posibilidad”

América de Cali no atraviesa su mejor momento. Después del bicampeonato que consiguió entre el clausura 2019 y el 2020, ha sufrido en los cuadrangulares finales e incluso llegó a quedarse afuera del 'grupo de los ocho' (2022-I). La Copa Sudamericana 2022 fue su última participación en un certamen internacional y fueron eliminados por el Medellín en la fase preliminar. Por esta razón, un sector de la hinchada 'escarlata' desde hace varios meses que pide un cambio en el banquillo.

La continuidad de Alexandre Guimaraes es incierta por su temprana eliminación en los cuadrangulares finales. El retorno del entrenador costarricense generó ilusión, pero no ha podido enderezar el rumbo del equipo vallecaucano.

Es verdad que lo devolvió a los cuadrangulares, pero en ninguno de los dos que ha disputado desde su regreso ha obtenido buenos resultados: último en el Grupo B del 2022-II y eliminado anticipadamente en el que aún se está jugando.

Entre la decaída de Cruz Real y la mala etapa de Osorio

Y es que los 'diablos rojos' han sufrido grandes 'golpes' después del título liguero del 2020: perdieron dos Superligas consecutivas y han sido testigos de malos procesos.

Juan Cruz Real se fue en 'caída libre' después de ganar la liga. No pudo superar ninguna fase de grupos en las dos Copas Libertadores que disputó y no brilló en el rentado local.

Juan Carlos Osorio tampoco tuvo un buen rendimiento internacional: eliminado en octavos de final de Copa Sudamericana. El exentrenador de Nacional se fue del banquillo 'americano' con un saldo de 15 victorias, 10 empates y 24 derrotas.

La ilusión de tener a Falcioni en el banquillo

Julio César Falcioni es una de las grandes leyendas de los 'diablos rojos'. "Disputó un total de 376 partidos entre 1981 a 1989 anotó 5 goles y gano 5 títulos con el club", recordó el América en su cuenta de Twitter.

Tenerlo como entrenador es un sueño que siempre ha tenido la hinchada 'americana'. Como DT, ganó una liga con Banfield, equipo en el cual jugó James Rodríguez. Después hizo lo propio con Boca Juniors. Sin embargo, su única aventura afuera de Argentina como técnico la tuvo en Universidad Católica, de Chile.

"Es algo que siempre pensé (ser entrenador de América), pero siempre me dio temor. Pasaron tantos años después de que me fui como jugador, y si como técnico te toca perder dos o tres partidos... No, no me gustaría que ese cariño se perdiera o se volviera un insulto", afirmó el exarquero en una conversación con 'El País', de Cali.

"Sí, pero el fútbol a veces te da dos o tres resultados negativos y bueno. Ojalá algún día se dé esa posibilidad. Ha pasado mucho tiempo ya. Tuve ofertas concretas de otros equipos de Colombia. Nunca quise. Por amor al América. Me llamaron Nacional, Millonarios y Deportivo Cali", concluyó.