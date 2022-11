¿Cuelga las botas? Comesaña dijo que no volverá más a Junior y abrió la puerta al retiro

El revuelo del día en el fútbol colombiano ha venido por parte del Junior de Barranquilla, que tras un 2022 de papelón tras papelón, tomó una decisión importante y que ha dejado opiniones divididas: el despido de Julio Comesaña.

De manera inesperada, en la mañana de este jueves se conoció la salida del emblemático DT de la dirección técnica del 'tiburón' tras haber estado tan solo dos meses en el cargo en su décima etapa en el club y en la que dejó un balance de siete victorias, seis derrotas y dos empates en 15 partidos dirigidos.

Muchos dicen conocer esta historia. Es decir, que Comesaña se va por un tiempo para regresar cuando las papas queman y tomar una olla caliente que solo él es capaz de asumir. Sin embargo, todo indica que este sí sería el final de esta idílico y tóxico amor.

¿Se retira? Comesaña no volverá más a Junior

De hecho, el propio entrenador confirmó que no volverá a dirigir al Junior y dejó abierta la puerta para su retiro de los banquillos, pues considera que a sus 74 años ya es justo y necesario dedicarse a su familia y a sí mismo.

"Nunca más. Es más, yo no tengo que dirigir más, yo tengo que quedarme tranquilo. Pasear, salir, ni siquiera ir al estadio. ¿Ustedes se imaginan yo ir al estadio a un partido? Ya lo he vivido muchas veces: 'No joda, pelo e' burra, que no sé qué'. No hay paz", declaró Julio en una atención a medios de comunicación luego de conocerse su salida del 'tiburón'.

🔚 “Yo no tengo que dirigir más, yo tengo que quedarme tranquilo”.



🎙️ Julio Comesaña tras su salida de Junior. pic.twitter.com/CepjvHLrqa — Toque Sports (@ToqueSports) November 17, 2022

De ser cierto esto, Junior de Barranquilla le diría adiós a uno de los hombres más importantes e icónicos de su historia. Julio Comesaña llegó por primera vez al equipo en 1991 y desde entonces lo ha dirigido en otras nueve oportunidades, conquistando tres ligas (1993, 2018 y 2019), una Copa Colombia (2017) y una Superliga (2020). ¿Se va un prócer?

