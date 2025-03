Junior le propinó un nuevo golpe a Millonarios, que no levanta cabeza: vea los goles del 2-1

Este domingo 9 de marzo, Junior de Barranquilla recibió a Millonarios para disputar un duelo correspondiente a la octava fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I. Los comandados por César Farías se impusieron por 2-1 en el Metropolitano Roberto Meléndez, el cual albergó un partido electrizante y con polémicas.

Los 'embajadores', quienes llegaron golpeados a la capital atlanticense tras la dura eliminación en la fase preliminar de la edición 24 de la Copa Sudamericana, tuvieron un flojo arranque en el 'Coloso de la Ciudadela'. Al minuto 11', Jorge Arias le cedió el balón a Álvaro Montero, quien se resbaló ante la presión de Guillermo Paiva y perdió la posesión. El delantero paraguayo solo tuvo que empujar la esférica.

Millonarios no encontraba los caminos para inquietar a Santiago Mele y no lograba crear opciones de gol. Todo cambió al 22' cuando Yeferson Moreno empujó a Leonardo Castro y Nolberto Ararat señaló el punto blanco. El exjugador de Deportivo Pereira e Independiente Medellín se hizo cargo del cobro, le ganó el duelo al guardapalos uruguayo y estableció el 1-1 en la 'Arenosa'. Mauricio Pérez, encargado del VAR, revisó la jugada pero no llamó a su colega a las pantallas.

Montero, quien protagonizó uno de los peores 'bloopers' del año, se reivindicó con su equipo y se reportó con notables atajadas para mantener el empate en la primera parte. El arquero guajiro, de 29 años, le ahogó el grito de gol a Carlos Bacca. Al 39', Cristian Báez erró un gol insólito para el desespero de la afición 'rojiblanca', también afligida tras la despedida de su equipo en 'la otra parte de la gloria'.

Al 85', Félix Charrupí le cometió un penalti a Gutiérrez y Ararat no dudó en señalarlo. Stiven Rodríguez se encargó del cobro, engañó a Montero y le dio el triunfo a Junior.

Junior 2 vs. Millonarios 1: vea los goles