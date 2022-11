Julio Comesaña se mostró arrepentido por ingresar al grupo de los ocho: "es un sufrimiento"

La situación del Junior de Barranquilla vuelve a preocupar a toda la junta directiva del cuadro tiburón, pues de dos partidos disputados de los cuadrangulares finales ha obtenido dos derrotas, haciendo que la hinchada rojiblanca muestre su inconformismo con el rendimiento deportivo que ha mostrado el equipo en las primeras fechas de la fase final.

Luego de la derrota por la mínima diferencia frente a Millonarios en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Julio Comesaña atendió a los medios de comunicación, donde se mostró desanimado y habló sobre la difícil situación que está viviendo el equipo ‘tiburón’ en la actualidad.

En primera instancia, el entrenador uruguayo se sinceró y afirmó que ingresar al grupo de los ocho fue un gran error para el Junior de Barranquilla y que ya es preocupante la situación de las lesiones para el equipo de la ‘arenosa’.

"Yo aspiro a terminar todo este sufrimiento. No estábamos en condiciones de entrar por como veníamos. Hicimos un esfuerzo grande. Ahora, entrar a los ocho es un sufrimiento hasta el 7 de diciembre, lo lindo es llegar fresco y entero. Hoy perdimos tres jugadores más con lesiones musculares. ¡14 lesionados y nueve con lesiones musculares! ¿Creen que es normal?", agregó el entrenador del Junior.

Por otro lado, habló sobre el calendario que tiene el fútbol colombiano, asegurando que no ha tenido tiempo de trabajo y que este tiempo de descanso que tiene, se dedicará a recuperar los jugadores lesionados.

"Cuando pasan los minutos las piernas no responden, este equipo está desmantelado. Yo prácticamente no he entrenado el equipo desde que vine, cuándo los voy a entrenar. Jugamos el domingo, mañana es recuperación, cuándo entrenamos, el viernes no están recuperados y no solamente físicamente, también la mente. Hay cosas que nos gritan y la gente ignora lo que está pasando", afirmó el entrenador colombo uruguayo.

De igual forma, habló sobre el próximo rival, donde afirmó que no esperen mucho del cuadro tiburón en la ciudad de Bogotá, ya que vendrá con una nómina mixta para darle descanso a algunos futbolistas.

"¿Qué vamos a hacer nosotros? Otra vez ir a Bogotá, la altura, la cancha de El Campín, ¿A quién llevamos? Hay dos o tres posiciones donde todos los jugadores están lesionados”, añadió Julio Avelino.

¿Comesaña culpó al cuerpo técnico de Juan Cruz Real?

En medio de la preocupación por tener jugadores lesionados, Julio Comesaña mostró preocupación por tener a media plantilla lesionada y dejó en duda el trabajo que realizó el cuerpo técnico anterior.

“Sé que esto podía pasar, pero estamos en una total desventaja (...) No sé sinceramente qué pasa, nunca hablé con la gente que estaba acá, no estoy culpando al cuerpo técnico anterior, pero la verdad no sé qué está pasando”, finalizó el entrenado del Junior de Barranquilla.