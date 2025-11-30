CANAL RCN
Junior anotó el primero frente a Nacional, el ‘Metro’ explotó, pero el VAR lo anuló

José Enamorado anotó el primer tanto del partido entre Junior y Nacional, pero el VAR lo anuló por esta razón.

Enamorado
Foto: Win Sports

Noticias RCN

noviembre 30 de 2025
07:18 p. m.
El ambiente en el estadio Metropolitano de Barranquilla estaba cargado de entusiasmo desde antes del pitazo inicial. Junior y Atlético Nacional se enfrentaban en uno de los duelos más esperados de la jornada, y el conjunto rojiblanco salió decidido a tomar la iniciativa. Apenas comenzaba el partido y ya los locales habían logrado inflamar al público con una acción que, por unos instantes, parecía la apertura del marcador.

Sobre el minuto 4, el atacante José Enamorado tomó un rebote cerca del borde del área y sacó un potente remate que dejó sin opciones al arquero visitante. El rugido del Metropolitano fue inmediato, pero la celebración duró poco. El árbitro detuvo las acciones para revisar la jugada en el VAR, y lo que inicialmente era júbilo terminó en frustración tras varios minutos de análisis.

La revisión del VAR cambió el rumbo del festejo rojiblanco

La jugada que parecía adelantar a Junior fue revisada minuciosamente por el equipo arbitral. Aunque el remate de Enamorado fue completamente legítimo, el problema estuvo en la acción previa. Yimmi Chará, quien había participado en el inicio de la jugada, se encontraba en una posición de fuera de lugar que, según la interpretación del VAR, influyó directamente en el desarrollo de la acción ofensiva.

El marcador volvía a estar en cero y el Metropolitano pasó en segundos de la euforia a la incredulidad. Para Junior, el golpe anímico fue considerable, pues el tanto de Enamorado había sido un premio a su agresiva propuesta en los primeros instantes del compromiso.

Junior mantuvo la intensidad pese al revés inicial

A pesar del duro revés, el conjunto barranquillero no bajó la guardia. Con el apoyo de su afición, los dirigidos por Alfredo Arias —o el técnico vigente según el contexto actual— continuaron presionando alto e intentando romper la estructura defensiva de un Atlético Nacional que se reacomodó rápidamente tras el susto inicial.

El gol anulado marcó el ritmo de un primer tiempo intenso, con Junior buscando recuperar el protagonismo ofensivo que había mostrado en los minutos iniciales y Nacional tratando de aprovechar los espacios que dejaba el local en su avance constante.

