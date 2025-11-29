Tolima eliminó a Santa Fe y puso un pie en la gran final del fútbol colombiano

El estadio Manuel Murillo Toro fue escenario de una jornada vibrante este sábado, cuando Deportes Tolima consiguió una victoria agónica que no solo sacó de carrera al vigente campeón, Independiente Santa Fe, sino que dejó al equipo de Lucas González a un solo escalón de clasificar a la gran final del fútbol colombiano.

En un partido intenso, cerrado y con pocas opciones claras, el “vinotinto y oro” encontró la luz en los minutos finales gracias a la inspiración de Adrián Parra, quien se convirtió en el héroe de la tarde en Ibagué.

Santa Fe, que se jugaba su última oportunidad para mantenerse con vida en el cuadrangular, apeló al orden defensivo y a un planteamiento inteligente para incomodar a un Tolima que necesitaba ganar para seguir dependiendo de sí mismo. Sin embargo, con el paso de los minutos el desgaste fue evidente y el conjunto cardenal terminó pagando caro una desatención en la última acción del partido.

Adrián Parra, el héroe inesperado del ‘vinotinto y oro’

Cuando el reloj marcaba el tiempo de descuento, Tolima lanzó un último ataque en busca de ese gol salvador. Fue entonces cuando Adrián Parra, con excelente lectura de juego, rompió la línea defensiva de Santa Fe evadiendo el fuera de lugar y quedó mano a mano frente a Andrés Mosquera Marmolejo. Con frialdad absoluta, definió con potencia para sellar el 1-0 definitivo y desatar la celebración en las tribunas.

El tanto no solo dio tres puntos vitales, sino que ratificó el buen momento del equipo dirigido por Lucas González, que ha logrado consolidar un rendimiento sólido en esta fase semifinal y hoy es líder indiscutido del Grupo B.

Santa Fe eliminado y Tolima muy cerca de la gran final

Con esta derrota, Santa Fe quedó sin opciones matemáticas de alcanzar al Tolima, pues permanece con tres puntos y ya no podrá competir por el liderato. Sus últimos dos compromisos serán únicamente para cumplir calendario, un golpe duro para el vigente campeón del FPC, que no logró sostener su nivel en esta instancia definitiva.

Tolima, por su parte, alcanzó los 10 puntos y solo necesita un resultado más para asegurar su tiquete a la gran final. El equipo de Ibagué se perfila como uno de los candidatos más fuertes al título y su afición comienza a soñar con una nueva disputa por la estrella. La emoción en el Murillo Toro sigue creciendo y el “vinotinto y oro” está más cerca que nunca de volver a escribir su nombre en el partido decisivo del fútbol colombiano.