Junior le ganó al Pereira sobre el final: ¡Vea la eufórica celebración de Alfredo Arias!

El Junior de Barranquilla consiguió una de las victorias más emocionantes del semestre tras vencer 3-2 al Deportivo Pereira en la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025.

El conjunto tiburón remontó un partido que parecía perdido con dos goles en los últimos minutos, desatando la locura en el estadio Metropolitano y una celebración inolvidable de su técnico, Alfredo Arias.

El partido fue de ida y vuelta. El Pereira se puso en ventaja con un gol de Darwin Quintero, quien convirtió de penal al minuto 51. Más tarde, José Moya amplió el marcador al 77’, sorprendiendo a los hinchas rojiblancos.

Sin embargo, el Junior reaccionó con orgullo y jerarquía: Brayan Castrillón descontó al 57’ y encendió la esperanza.

Dos goles en el descuento y una locura en el Metropolitano

Cuando el reloj marcaba los 90 + 6 minutos, ‘Titi’ Rodríguez igualó el encuentro desde el punto penal. Pero la historia no terminó ahí: apenas dos minutos después, el mismo Rodríguez anotó el 3-2 definitivo y selló una remontada épica que llevó al público al delirio.

En medio de la euforia, Alfredo Arias protagonizó una de las imágenes de la jornada. El técnico uruguayo corrió por la línea, celebró con una nevera del banco técnico y terminó saludando a los hinchas en las gradas.

Junior, líder y clasificado a los cuadrangulares

Con este triunfo, Junior FC llegó a 31 puntos, asegurando su clasificación al grupo de los ocho y tomando el liderato de la Liga BetPlay. En contraste, el Deportivo Pereira quedó con 18 unidades y prácticamente sin opciones de avanzar.

La euforia de Barranquilla volvió a sentirse: el Junior, con corazón y garra, sigue soñando con otra estrella.